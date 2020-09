Le sorelle Pers in mostra a Scicli

C'è anche un po' di Friuli a Scicli, città siciliana che ospita l’inedita rassegna di arte contemporanea a cura di Site Specific e della galleria aA29 Project Room, con la direzione artistica di Rosa Cascone e Lara Gaeta, grazie alle sorelle Isabella e Tiziana Pers. Venerdì 4 settembre 2020 alle ore 19, all'Ex Convento del Carmine di Scicli, si inaugura Ex Machina, un progetto inedito di arte contemporanea in cui gli spazi monumentali Unesco della città di Scicli diventano per tre giorni, dal 4 al 6 settembre, teatro di interventi site-specific, performance, mostre, installazioni di sound art, concerti, conferenze e visite guidate.



Il progetto coinvolge dieci artisti: Valentino Bianchi, Francesco De Grandi, Alex Majoli, Lola Montes Schnabel, Parasite 2.0, Isabella Pers, Tiziana Pers, Matilde Sambo, Giuseppe Stampone e Sasha Vinci, le cui opere indagano in maniera differente il tema di Ex Machina, coerentemente alle ricerche e ai linguaggi artistici di ciascuno e attivando una riflessione che trova un riscontro immediato nel dibattito politico e sociale contemporaneo.



Gli interventi site-specific ideati per l’Ex Convento del Carmine e Palazzo Bonelli Patanè saranno poi fruibili fino a domenica 4 ottobre.nasce da un’unione d’intenti ben definita tra la realtà indipendente Site Specific e la galleria aA29 Project Room. Due realtà che operano nell'ambito dell'arte contemporanea e condividono la stessa visione: quella di promuovere progetti che mirano a nuove possibilità d’azione e d’interazione con l’altro, dedicando particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’Antropocene, dell'antispecismo e dell'incidenza dei totalitarismi e dei colonialismi sulla storia contemporanea.La direzione artistica ha previsto anche la partecipazione di quattro personalità del mondo dell’arte, invitati come osservatori:(Direttrice Museo Civico di Castelbuono e Direttrice del Museo delle Arti di Carrara | mudaC),(Critico, Curatore indipendente e Docente alla NABA di Milano),(Direttore esecutivo dell’Archivio Gio’ Pomodoro) e(Docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Curatore indipendente). Il loro ruolo è di produrre un contributo critico, istituendo momenti di dibattito pubblico, dei veri comizi d'arte sulle tematiche espresse dal progetto e sulla poetica degli artisti.La manifestazione prende nome dal concetto di “deus ex machina” del teatro classico greco che definiva il momento in cui il dio appariva in scena diventando l’elemento risolutore dell’intera tragedia. In questo senso il festival si innesta con interventi site-specific nel tessuto urbano e trasforma la stessa città di Scicli, già morfologicamente circondata dalle colline in un Teatro Vivo, un’agorà aperta al confronto tra arte e pubblico.nasce con l’intento di evidenziare l’esigenza attuale di emergere dalla meccanicità e dall’automatismo che contraddistingue la nostra società, significa letteralmente “uscire dalla macchina” per ristabilire un contatto con la natura. Distanziarsi dalla macchina e dal meccanico non significa, dunque, rinnegare gli sviluppi tecnologici e scientifici bensì utilizzarli come mezzi per prendere consapevolezza della complessità del presente.In questa direzione si sviluppano le tematiche affrontate durante la manifestazione: il ritorno a un tempo naturale e interiore, l’arte come meraviglia per una società in via di cambiamento e l’interazione con lo spazio pubblico da parte degli artisti, in quanto componenti attivi del sistema e non estranei a esso.All'interno degli spazi dell'Ex Convento del Carmine sarà presente un info point del progetto. Il progetto è patrocinato dal Comune di Scicli, sono partner la Rizzuto Gallery, l'Associazione Culturale SEM, la Cooperativa Sociale Agire, Scicli Albergo Diffuso e Leftover, pianificazione logistica Bianca Millan.Una parte importante della manifestazione è dedicata anche alla musica contemporanea e a quella della tradizione sicula. Durante tutto il fine settimana è possibile anche partecipare a degustazioni della tradizione culinaria ragusana e di cucina vegetariana.Info su https://www.facebook.com/sitespecificart e siti www.sitespecific.it e www.aa29.it