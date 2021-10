Le sorprendenti piante del Fvg

Sarà presentato venerdì 29 ottobre alle 18.30 in diretta streaming il libro edito dalla Società Alpina Friulana “Sorprendenti piante del Friuli Venezia Giulia”. Una guida alle erbe spontanee, aromatiche e commestibili di cui sono autori Sergio Costantini per i testi e Andrea Moro per le fotografie, con la prefazione di Livio Poldini, professore emerito di Ecologia vegetale del Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli studi di Trieste. Un corposo volume con 338 pagine a colori e 250 immagini, suddiviso in nove zone vegetazionali, dalla Costiera triestina alla zona alpina, dalla laguna alle risorgive, dal Collio alle rive fluviali, a coprire l’intero territorio regionale, con 103 schede botaniche che riportano descrizione, storia, curiosità, utilizzi, ricette, tradizioni e leggende che riguardano ciascuna pianta.



Artefice di questo importante lavoro è il Comitato scientifico del sodalizio alpino udinese, che riprende così la tradizione di divulgazione della conoscenza del territorio mediante la pubblicazione di volumi e studi naturalistici. “Le piante svolgono un ruolo essenziale per la vita della Terra” afferma nella presentazione del volume Marco Cabbai, presidente del Comitato scientifico della SAF, “e quindi comprendere il loro ruolo ed il loro corretto utilizzo è di grande importanza per uno stile di vita sano, ma anche per la stessa sopravvivenza dell’uomo. Ed è proprio l’importanza del ruolo delle piante nella nostra vita che mi rende orgoglioso nel presentare il primo lavoro editoriale di questo Comitato Scientifico, un contributo importante per l’approfondimento e la conoscenza del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e del suo ambiente naturale.”.



Nel libro si trovano la descrizione e approfondita analisi delle zone vegetazionali del Friuli Venezia Giulia a firma di Sergio Costantini; le schede botaniche con le fotografie di Andrea Moro, concesse in virtù della collaborazione con l’Università di Trieste e in particolare con il progetto Dryades e il professor Pier Luigi Nimis; le ricette di cucina di Ennio Furlan; gli approfondimenti, curiosità e altre spettacolari immagini a cura degli Operatori naturalistici e culturali del Club Alpino Italiano.Sergio Costantini ha fondato nel 2011 l’Associazione Micologia e Botanica Udinese nel quale svolge l'attività scientifica di riferimento. Socio dal 1994 del GREF, Gruppo Regionale di Esplorazione Floristica del Friuli Venezia Giulia, ha contribuito alla segnalazione di specie floristiche per l’aggiornamento dell’Atlante corologico delle piante vascolari nel FVG.Andrea Moro è responsabile per il Dipartimento di Biologia dell’Università diTrieste dell’apparato iconografico del Progetto Dryades e curatore del sito “Il Nuovo Cercapiante” contenente più di 225.000 foto digitali per un totale di 21.450 specie, quasi tutte fotografate in natura, e dell’archivio di immagini di ITALIC, il Sistema Informativo sui Licheni d’Italia. Dal 2018 è curatore dell'apparato iconografico del Portale della Flora d’Italia.Alla presentazione del volume, che viene pubblicato con il sostegno della Regione, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, parteciperanno gli autori Sergio Costantini e Andrea Moro in dialogo con il professor Pier Luigi Nimis dell’Università di Trieste e con Renzo Paganello, operatore naturalistico e culturale del Cai. Coordinerà l’incontro Denia Cleri, vicepresidente della Saf. La presentazione si potrà seguire in diretta streaming su www.alpinafriulana.it/live