Le sorprendenti piante del Fvg

Sarà presentato al pubblico venerdì 19 novembre, alle 18.30, il libro edito dalla Società Alpina Friulana “Sorprendenti piante del Friuli Venezia Giulia”. Una guida alle erbe spontanee, aromatiche e commestibili di cui sono autori Sergio Costantini per i testi e Andrea Moro per le fotografie, con la prefazione di Livio Poldini, professore emerito di Ecologia vegetale del Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli studi di Trieste.



Un corposo volume con 338 pagine a colori e 250 immagini, suddiviso in nove zone vegetazionali, dalla Costiera triestina alla zona alpina, dalla laguna alle risorgive, dal Collio alle rive fluviali, a coprire l’intero territorio regionale, con 103 schede botaniche che riportano descrizione, storia, curiosità, utilizzi, ricette, tradizioni e leggende che riguardano ciascuna pianta.





Nel libro si trovanoa firma di Sergio Costantini; le schede botaniche con le fotografie di Andrea Moro, concesse in virtù della collaborazione con l’Università di Trieste e in particolare con il progetto Dryades e il professor Pier Luigi Nimis; le ricette di cucina di Ennio Furlan; gli approfondimenti, curiosità e altre spettacolari immagini a cura degli Operatori naturalistici e culturali del Club Alpino Italiano.Alla presentazione del volume, che viene pubblicato con il sostegno della Regione, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine,, operatore naturalistico e culturale del Cai. Coordinerà l’incontro Denia Cleri, vicepresidente della Saf.La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, ma i posti sono limitati. All'ingresso è necessario esibire il green pass valido.