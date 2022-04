Le spiritate di Verzegnis alla Libreria Friuli

Venerdì 29 aprile, alle ore 18:00, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro " Le spiritate di Verzegnis" di Raffaella Cargnelutti con Marina Giovannelli.



Un romanzo che si ispira a un'inquietante e sconvolgente storia accaduta nel 1877 a Verzegnis, paese della montagna carnica in Friuli Venezia Giulia: una giovane donna inizia a mostrare i primi segni di un malessere che per i parenti della ragazza e i preti del villaggio è possessione demoniaca mentre per i medici si tratta di isteria. In seguito altre donne cominciano a manifestare i segni di un male indefinibile che sconvolgerà la vita di questo villaggio, le sue credenze, le sue tradizioni. L'Autrice raccoglie le grida di queste ragazze che, seppur protagoniste della vicenda, sono arrivate fino a oggi senza corpo, senza volto, senza voce.