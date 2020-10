Le storie mai narrate dei nostri grandi fiumi

Sono i due corsi d’acqua più importanti della regione, e non solo. Il Tagliamento, con i suoi quasi 170 km, rappresenta il fiume alpino con la minore modificazione antropica di tutta l’Europa e proprio per salvaguardarne la tipicità e il ruolo di ‘principale corridoio ecologico della regione’ è stata avviata una raccolta di firme per farlo entrare nell’elenco dei Patrimoni mondiali Unesco.

L’Isonzo, quasi 140 km dalla Slovenia all’Italia, è noto come ‘fiume sacro alla Patria’ per il ruolo nella Grande guerra (ricordato anche dal poeta Giuseppe Ungaretti) e pochi anni fa è stato ribattezzato da alcuni sindaci del territorio ‘fiume sacro ai popoli d’Europa’. Per raccontare in maniera originale quelli che non sono semplicemente due corsi d’acqua, e neppure simboli politici, sono state avviate quasi in contemporanea due iniziative.



L’uomo e la biodiversita’

Tra memorie e innovazione

Tiliment. Il Fiume si racconta è il titolo della mostra fotografica, aperta dal 9 ottobre al 15 novembre al Castello Savorgnan di Artegna, di Eugenio Novajra. Torinese d’origine e friulano d’adozione, professionista da oltre trent’anni in ambiti corporate, ritratti, still life, architettura e arredamento, ma anche editoriale e artistico tout court, ha vinto nel 2018 il Premio Fvg Fotografia del Craf. L’esposizione contiene una narrazione fotografica e video dal taglio naturalistico e antropologico, che fa ampio uso della ripresa aerea: la visione a ‘volo di uccello’, impiegata in cartografia fino all’Ottocento, che rappresenta il suolo come visto sotto un angolo visuale di 45°, rivolto verso sud. Il risultato è “una narrazione personale, che vuole essere anche un invito alla narrazione collettiva di un fiume patrimonio di tutti, con il suo ambiente e la sua biodiversità che devono essere salvaguardati. Quando ho iniziato questo percorso multimediale – racconta l’autore - l’idea di un progetto era già nell’aria. Il fiume ha iniziato a raccontarmi i suoi segreti, a spingermi all’indagine fotografica e video dei suoi ambienti naturali e degli abitanti, a mostrarmi la sua duplice anima: quella benevola di generatore di ricchezza con le sue acque e ghiaie e la forza devastante delle sue piene”.A suggello del percorso triennale Green³, avviato nel 2018 dalla Fondazione CariGO, la valle dell’Isonzo è stata invece scelta per concludere il progetto di valorizzazione del territorio attraverso azioni innovative e sostenibili, dopo interventi sul Carso e sul Collio. Il progetto Isonzo XR, realizzato dalla Ikon, digital farm di Staranzano, si basa su sviluppo e fruizione del territorio attraverso il paesaggio, le memorie e l’innovazione tecnologica. Nella fattispecie la fruizione del Digital Landscape, estensione digitale del paesaggio, anche nelle aree che costggiano l’Isonzo.Suoni, voci, racconti e contenuti in realtà virtuale e aumentata accompagnano il visitatore lungo una rete di percorsi che costeggiano il fiume, da Gorizia all’Isola della Cona, coniugando natura, cultura e sviluppo economico-sociale con le nuove opportunità evolutive dell’era digitale. L’obiettivo è “rendere visibile l’invisibile”, attraverso un viaggio narrativo immersivo a cui ogni visitatore potrà accedere col proprio smartphone dal 2021 grazie a una App che conterrà contenuti audio, mappe interattive, video a 360° e contenuti aumentati. Un mix di ‘storytelling georeferenziato’, realtà virtuale e aumentata che vede come punto di partenza il Giardino Viatori di Gorizia.