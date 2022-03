Le Vie delle Foto presenta 'Donne d'Africa'

Apre il primo aprile e sarà visitabile fino al 30 all'Eppinger Caffè in via Dante 2B a Trieste la mostra fotografica collettiva dal titolo "Donne d'Africa" a cura de Le Vie delle Foto. La consueta mostra ospitata presso Eppinger Caffè a cura de Le Vie delle Foto intende offrire ai visitatori uno sguardo sulla vita quotidiana delle donne, fulcro della famiglia e della società africana. In occasione dell'inaugurazione sarà possibile partecipare su prenotazione all'AperiCUAMM, appuntamento benefico i cui proventi verranno devoluti a Medici con l'Africa CUAMM e nel corso del quale saranno illustrate le attività svolte dal Gruppo volontari CUAMM Friuli Venezia Giulia scrivendo a: gruppo.fvg@cuamm.org.



Per prenotare una visita guidata è possibile inviare una mail a: leviedellefoto@gmail.com.



A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.



Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico.La mostra fotografica collettiva "Donne d'Africa", nata da un'idea dei volontari del Gruppo Friuli Venezia Giulia di Medici con l'Africa Cuamm, vuole offrire ai visitatori uno sguardo sulla vita quotidiana delle donne, fulcro della famiglia e della società africana. La tutela della salute materna e infantile è al centro dell'operato del Cuamm, in oltre 70 anni con l'Africa.Le fotografie sono state scattate nel corso delle numerose missioni sul campo degli stessi volontari del gruppo.