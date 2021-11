Le Vie delle Foto presenta 'Il Giappone a 24 mm.'

Aprirà l'1 dicembre e sarà visitabile fino al 31 dicembre presso Eppinger Caffè in via Dante 2B a Trieste la mostra fotografica personale di Massimo Vazzoler "Il Giappone a 24 mm." a cura de Le Vie delle Foto. L'inaugurazione, alla presenza dell'artista, si svolgerà sabato 11 dicembre alle ore 18.30.



La mostra

Le sue foto parlano di un paese molto lontano: il Giappone. Tutte le fotografie sono state scattate con l’obiettivo 24-105 mm. e da qui nasce il titolo della mostra: "Il Giappone a 24 mm". "Il miglior modo per vivere il Giappone e fotografarlo - spiega l'artista - è perdersi nelle miriade di strade, viali, giardini, stazioni e lasciarsi trasportare dall'istinto, dalla voglia di scoprire una cultura affascinante e allo stesso tempo misteriosa".



Il fotografo



Massimo Vazzoler si definisce" un ragazzo che si è avvicinato al mondo della fotografia per caso". La sua prima reflex è infatti stata acquistata proprio per accompagnarlo in un viaggio nell’Oceano Indiano."La mia grande passione - rivela il fotografo - sono i viaggi e fotografo principalmente durante questi. Amo essere attento ai dettagli, ai movimenti e alle scene che mi si presentano davanti. Ho provato molte tipologie di foto: dalla naturalistica alla sportiva, dai ritratti al modellismo per trovare il mio angolo in cui sentirmi a mio agio. La fotografia di viaggio resta la mia preferita".A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico.La mostra fotografica "" sarà visitabile da Eppinger Caffè in via Dante 2B a Trieste dall'1 al 31 dicembre 2021.Per prenotare la visita guidata anche con l'artista, è possibile inviare una mail a: leviedellefoto@gmail.com.Eppinger Caffè è un bar pasticceria che si trova Via Dante 2B a Trieste. La lunga storia, iniziata dalla famiglia Eppinger nel 1848 quando si è trasferita dalla Boemia a Trieste, consente al par pasticceria di offrire un'esperienza gastronomica lunga oltre 150 anni. Il punto vendita produce alimenti senza glutine, caramelle, confetti e dolci tipici, pasticceria mignon fresca e secca, torte artigianali personalizzate, brunch e pranzi veloci. Inoltre, il bar dispone di un'ampia sala disponibile per organizzare eventi e convegni con wi-fi gratuito.