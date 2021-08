Le Vie delle Foto presenta 'La connessione con il nostro Divino'

Prosegue con la mostra di quadri "La connessione con il nostro Divino" di Alice Vesoti la stagione espositiva di Eppinger Café Trieste a cura de Le Vie delle Foto. La mostra sarà visitabile ogni giorno al primo piano di Eppinger Caffè durante l'orario di apertura - dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 - fino al 30 settembre.



A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un'unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico.



LA MOSTRA

L'AUTRICE

La mostra "La connessione con il nostro Divino" di Alice Vesoti sarà visitabile ogni giorno durante l'orario di apertura al primo piano di Eppinger Caffè in via Dante 2/B a Trieste fino al 30 settembre. Inaugurazione alla presenza dell'artista venerdì 10 settembre alle ore 18.30.Eppinger Caffè è un bar pasticceria che si trova Via Dante 2/B a Trieste. La lunga storia, iniziata dalla famiglia Eppinger nel 1848 quando si è trasferita dalla Boemia a Trieste, consente al par pasticceria di offrire un'esperienza gastronomica lunga oltre 150 anni. Il punto vendita produce alimenti senza glutine, caramelle, confetti e dolci tipici, pasticceria mignon fresca e secca, torte artigianali personalizzate, brunch e pranzi veloci. Inoltre, il bar dispone di un'ampia sala disponibile per organizzare eventi e convegni con wifi gratuito."L’Essere Umano, vivendo contemporaneamente su un piano meteriale/fisico e su un altro sottile/spirituale, possiamo definirlo come costituito da una multidimensionalità, dove tutto coesiste allo stesso tempo, ovunque e all’unisono - spiega l'autrice -. Come la Vita è la rappresentazione tangibile e verificabile di un’energia o di un pensiero percepito come “Amore/Creazione” connesso alla fonte universale, così anche le nostre emozioni e i nostri pensieri, essendo una parte dell’espressione di questo Universo, possiamo definirle come la manifestazione della Fonte Creatrice, dell’Eterno, di Dio".Alice Vesoti è nata a Trieste il 31 gennaio del 1994 e ha frequentato l’istituto artistico triestino “Enrico e Umberto Nordio”Dall’adolescenza in poi ha iniziato ad appassionarsi a svariate tematiche, come la geometria sacra, il buddismo, l’esoterismo e la fisica quantistica."Non tanto - spiega l'artista - per il loro significato o per la loro spiegazione, ma in quanto hanno saputo dare forma e interpretazione a concetti e sensazioni che sono stati presenti da sempre dentro me stessa. Tradurre e considerare la realtà che ci circonda attraverso punti di vista differenti da quelli attuali ha scatenato in me la passione nel codificare ogni pensiero e stato d’animo attraverso simboli e forme geometriche precise".