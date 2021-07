Le Vie delle Foto presenta 'UP - Con il naso all'insù'

Prosegue al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste la ricca stagione delle mostre fotografiche a cura de Le Vie delle Foto con la mostra fotografica di Martina De Faveri "UP - Con il naso all'insù". Inaugurazione, alla presenza dell'artista, sabato 10 luglio alle ore 18.00. La personale sarà visitabile fino al 25 luglio 2021.



Venerdì 9 luglio 2021 si apre la quinta delle 12 mostre a cura de Le Vie delle Foto, che si terranno a cadenza mensile nella prestigiosa cornice dell'Hotel Double Tree by Hilton di Trieste in piazza della Repubblica, 1. Quella che accompagnerà i visitatori della splendida struttura progettata dallo studio degli architetti Berlam e situata nel cuore di Trieste sarà una stagione densa di colori e fotografie, che vedrà un calendario fisso costellato da nomi importanti della fotografia mondiale.



A proseguire la ricca stagione di eventi espositivi a cura de Le vie delle Foto che si svilupperà per tutto l'anno per poi concludersi con la mostra fotografica collettiva finale de Le vie delle foto sarà la mostra fotografica personale di MartinaDe Faveri "UP - Con il naso all'insù" allestita dal 9 al 25 luglio al Bar Berlam del Double Tree by Hilton Trieste al primo piano del prestigioso Hotel di Piazza della Repubblica, 1 a Trieste. L'inaugurazione, alla presenza dell'artista, si terrà sabato 10 luglio alle ore 18.



L'artista

La mostra

Responsabile della stagione fotografica al DoubleTree by Hilton e curatrice delle mostre è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.Grazie a Le Vie delle foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico."Sono orgogliosa - commenta Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".DoubleTree by Hilton Trieste, hotel 4 stelle situato nel cuore di Trieste, si colloca all'interno di un incantevole palazzo storico risalente ai primi del '900, con 125 camere di cui 25 suite, ristorante interno e bar storico al primo piano, Wellness e Fitness area e un centro congressi multifunzionale.La mostra fotografica di Martina De Faveri "UP - Con il naso all'insù" sarà visitabile fino al 25 luglio 2021. Per prenotare la visita scrivere a: leviedellefoto@gmail.comFotografa fresca di stampa, Martina De Faveri si diletta a giocare con la fotografia per curiosità e voglia di utilizzare l'ingegno. La sua zona comfort è la macro: il mondo infinitamente piccolo, animale e vegetale, riesce a riempirle le ore, lo spazio e a calmarla. Ama spaziare tra i diversi stili e provare sempre nuove tecniche.Nata nel Trevigiano, ha iniziato a tenere in mano la macchinetta fotografica, complice la mamma, ben presto, documentando tutte le scorribande fatte con i genitori in giro per il mondo. Scopre però un approccio più tecnico alla fotografia nel 2014: da allora inizia a seguire dei corsi, da quelli base a quelli più specialistici. Ha partecipato a mostre collettive fotografiche e in particolare con il Laboratorio Creativo de Le Vie delle Foto nel 2016 e nel 2018."UP (con il naso all’insù)"Abituata a guardare sempre in basso, ho deciso di cambiare e volgere il mio sguardo in alto, dove solitamente la gente non è abituata a guardare.Naturale e artificiale, tutto possiede geometrie, non solo dove siamo soliti buttare un occhio, ma anche volgendo lo sguardo al cielo. Con questa serie di foto voglio portarvi a volgere più spesso lo sguardo verso l'alto e a scoprire un mondo che non siamo soliti vedere.Martina De Faveri