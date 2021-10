Una bellissima storia di unione tra arte, da un lato, e benessere e crescita personale dall'altro, è quella rappresentata dalla scrittura del libro appena pubblicato intitolato "Le zone di comfort", edito da Caosfera.



Il libro è scritto da ben sei autori: il mental coach, trainer ed esperto in comunicazione Guido Tonizzo che è anche l'ideatore del libro, insieme all'arteterapeuta Valentina Recchia, alla costellatrice famigliare Janine Van Der Merwe, al costellatrice famigliare Damiano Checchin, al counselor e coach Alessandro Brazzoni e al dottor Filadelfo La Ferla.



Questo testo approfondisce il tema delle zone di comfort da una multi prospettiva, data dalle differenti discipline e approcci all'aiuto alla persona, di ognuno degli autori.

Un testo interessante e pieno di metodi pratici e riflessioni che generano cambiamento.

In più: questo libro nasce su ispirazione data da una canzone, il brano "Out of the comfort zone" degli Invisible Wave. La band friulana propone quindi i suoi messaggi e sonorità sia nei canali discografici che in quelli editoriali.



E questo, rappresentato dal libro e dalla canzone, è un bellissimo messaggio: l'arte da un lato, e lo sviluppo dei propri talenti (la cosiddetta crescita personale) dall'altro, sono due vie per aiutare le persone, e possono anche viaggiare in sincronia. Ciliegina sulla torta: il brano è scaricabile in omaggio per i lettori del libro (troverete un link all'interno del testo).