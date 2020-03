Leali delle Notizie al lavoro per l'edizione 2020

L'associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari non si ferma, nemmeno davanti all'emergenza Coronavirus. Pur nell'emergenza, infatti, continua a lavorare per l'organizzazione della prossima edizione, la sesta, del Festival di Giugno che è ancora programmata tra fine maggio e dal 2 al 6 giugno.

La sede di piazzetta Francesco Giuseppe I, però, per ora rimane chiusa al pubblico. L'associazione è contattabile via mail a scrivendo a lealidellenotizieronchi@gmail.com. Alla stessa mail vanno inoltrate le richiese per diventare volontario del Festival.