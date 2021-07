Leali delle Notizie alle Officine culturali del Territorio Estate

Anche quest’anno Leali delle Notizie partecipa alla rassegna “Officine culturali del Territorio Estate”, promossa del Comune di Ronchi dei Legionari. Attraverso due appuntamenti, il primo dei quali si è svolto, con successo, la scorsa settimana.

Venerdì 30 luglio, alle 21.15, sarà invece la volta della presentazione del libro “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi” di Jacopo Veneziani. L’evento si terrà sempre in piazzetta Francesco Giuseppe a Ronchi dei Legionari e l’autore del libro dialogherà con Cristina Feresin, giornalista e curatrice di mostre d'arte ed eventi culturali.

In libreria per Rizzoli Illustrati dal 13 aprile, nelle pagine di “Simmetrie” Jacopo Veneziani raccoglie interessanti e inedite corrispondenze tra il passato e il presente nelle opere d’arte: analizza le opere più datate senza però ignorare le correnti artistiche dei secoli successivi. L’autore parte dunque dallo studio del presente per comprendere le opere d’arte del passato, accostandole a quelle contemporanee e cercando di fornire una nuova chiave di lettura all’osservatore del XXI secolo.

Nato nel 1994, Veneziani è divulgatore e dottorando in storia dell’arte moderna alla Sorbona di Parigi. Nel 2015 si è iscritto a Twitter per parlare di opere d’arte poco note e di beni culturali italiani al di fuori dei circuiti turistici tradizionali. Per farlo, ha creato l’hashtag #Divulgo, sfociato cinque anni più tardi nel libro “#Divulgo. Le storie della storia dell’arte” (Rizzoli, 2020), un viaggio attraverso sette secoli di storia della pittura – dal Duecento all’Ottocento – alla scoperta di dettagli spesso difficili da notare a prima vista.

Dopo una breve esperienza su YouTube, dall’ottobre 2020 ha una rubrica settimanale dedicata alla storia dell’arte nel programma Le parole della settimana, condotto da Massimo Gramellini su Rai Tre. È intervenuto a Sapiens – Un solo pianeta (Rai Tre) ed è stato giurato dell’ultima edizione de Il Borgo dei Borghi (Rai Tre). L'evento è a ingresso gratuito e contingentato, fino a esaurimento posti. Per questo è necessario prenotarsi utilizzando il numero 0481 777625.