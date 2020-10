Leali delle Notizie cambia il suo statuto

Leali delle Notizie ha dovuto apportare alcune modifiche al suo statuto base per adeguarsi alle nuove normative del Terzo Settore. L’associazione culturale ronchese convoca, dunque, l’assemblea generale dei suoi soci per esporre il nuovo statuto e richiedere a ciascun membro l’approvazione del nuovo documento.

L’incontro con gli associati si terrà sulla piattaforma ZOOM domani, 27 ottobre, alle 23 e in seconda convocazione mercoledì 28 ottobre alle 18. A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica provocata dal Coronavirus, Leali delle Notizie è stata costretta a indire l’assemblea online, per permettere a tutti i soci di partecipare alla riunione in piena sicurezza. Maggiori informazioni sulle credenziali di accesso alla piattaforma verranno fornite tramite mail prima della riunione.

Leali delle Notizie si ispira a principi di democraticità e gratuità: non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso la promozione e organizzazione di eventi culturali e artistici. Da numerosi anni, inoltre, Leali delle Notizie difende l’articolo 21 della nostra costituzione, organizzando iniziative in favore della lotta per la libertà di stampa e di espressione nel mondo.