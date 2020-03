Leali delle Notizie continua a lavorare al Festival del Giornalismo

Nemmeno il Covid-19 riesce a fermare la forza motrice dell’associazione culturale Leali delle Notizie. L’impegno dei volontari continua nel cercare di organizzare la 6^ edizione del Festival del Giornalismo e la 3^ edizione del Premio Leali delle Notizie – in memoria di Daphne Caruana Galizia. Uniti a distanza, ognuno nella propria abitazione, si continua a costruire la manifestazione culturale. Un appuntamento ormai atteso dalla comunità Isontina e diventato da qualche anno una tradizione a Ronchi dei Legionari.



Ospiti nazionali e internazionali, panel su argomenti di attualità, mostre fotografiche e presentazioni di libri saranno gli ingredienti principali dell’edizione del 2020. "Continuiamo intanto a organizzare il Festival e rimaniamo in stretto contatto con l’Amministrazione Comunale e la Regione – spiega Luca Perrino, il presidente di Leali delle Notizie – per capire se dovremo essere costretti a riprogrammare le date della nostra manifestazione". L’associazione non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalle istituzioni su un eventuale cambio di date. Leali delle Notizie continua dunque a essere fiduciosa e a sperare di poter realizzare, come già precedentemente programmato, gli appuntamenti del Pre-Festival, dal 15 al 22 maggio, e quelli del vero e proprio Festival del Giornalismo dal 2 al 6 giugno. Se l’emergenza Coronavirus dovesse comunque prolungarsi e costringere l’associazione a rinunciare ai propri appuntamenti nei mesi di maggio e giugno, Leali delle Notizie farà comunque in modo di riprogrammare il proprio Festival in un altro momento dell’anno. Non si cancelleranno dunque i numerosi appuntamenti già pianificati e su cui l’associazione sta lavorando con tanta energia per offrire ogni anno alla cittadinanza un Festival di grande qualità.



