Leali delle Notizie lancia il book-sharing

Sospesa, per ora, la sesta edizione del Festival del Giornalismo, l'associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari ha bloccato anche l'operazione legata alla ricerca di volontari che avrebbero dovuto dare una mano durante le giornate di svolgimento della manifestazione. Il sodalizio ronchese, ora, nell'attesa di sapere se e quando potrà proporre la kermesse, si prepara ad organizzare alcuni appuntamenti on-line, le cui date e gli argomenti saranno comunicati nei prossimi giorni. Ma ha fornito un altro segnale della sua presenza. Da ieri, infatti, all'esterno della sede di piazzetta Francesco Giuseppe I ha allestito un punto di book-sharing aperto a tutti. Chi vuole, infatti, può prendere un libro e, dopo averlo letto, restituirlo e, magari, depositarne un altro. Un piccolo corner che è la dimostrazione di come anche attraverso la cultura e, in particolare la lettura, si possa ritornare a vivere ed a sperare per un domani migliore. All'operazione predisposta da Leali delle Notizie ha dato una mano importante anche la biblioteca comunale Sandro Pertini che ha messo a disposizione alcuni volumi anche in lingua inglese. La sede è ancora chiusa al pubblico, ma può essere contattata attraverso la mail: lealidellenotizieronchi@gmail.com.