Leali delle Notizie partecipa alle 'Officine Culturali'

Parte oggi a Ronchi dei Legionari la rassegna comunale “Officine Culturali del Territorio” a cui ha aderito anche Leali delle Notizie con le sue proposte culturali. Un appuntamento ormai annuale che permette alle associazioni ronchesi di manifestare forme diverse tra cultura e arte, di promuovere con le proprie iniziative il territorio e di favorire l’aggregazione sociale dei privati cittadini, regalando loro dei momenti di condivisione.

Leali delle Notizie partecipa alla rassegna nell’Auditorium comunale Casa della Cultura in piazzetta dell’Emigrante a Ronchi con l’organizzazione di due appuntamenti. Il primo si terrà lunedì 12 dicembre alle 20.30 con l’incontro “Nuovi orizzonti per le biblioteche specialistiche, antiche e di conservazione, fra tutela e divulgazione”. Interverranno lo scrittore Angelo Floramo, il presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese Davide Iannis, il professor Marco Menato, già direttore della BSI (Biblioteca Statale Isontina) di Gorizia e Flavia Moimas, presidente del Sistema bibliotecario BiglioGO!. Introdurrà e modererà l’incontro la giornalista culturale Margherita Reguitti.

Il secondo appuntamento si svolgerà invece sabato 17 dicembre sempre alle 20.30 con la presentazione del libro L'uomo che raccontava il basket di Sergio Tavčar pubblicato quest’anno dalla casa editrice Bottega Errante Edizioni. Dialogherà con l’autore Tommaso Manià, giornalista sportivo di Tv Capodistria.

"Oltre al Festival del Giornalismo ci teniamo a continuare a essere presenti sul territorio e a promuovere momenti di aggregazione sociale diffondendo la cultura con incontri, panel di discussione, mostre e altre iniziative", spiegano il presidente Luca Perrino e la vicepresidente Giulia Micheluzzi di Leali delle Notizie. “Officine del Territorio rimane dunque per noi una grande opportunità per far conoscere la nostra associazione, i nostri principi e le nostre attività culturali".

La rassegna è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ronchi dei Legionari, dalla Biblioteca Sandro Pertini e da alcune Associazioni Culturali di Ronchi dei Legionari, tra cui Leali delle Notizie.

"L’obiettivo di questa rassegna rimane quello di creare delle sinergie e delle collaborazioni con le associazioni impegnate nella promozione del territorio, al fine di creare una proposta culturale il più possibile integrata, omogenea ed unitaria, interessante e attrattiva per il pubblico locale", spiega Monica Carta, assessore alla Cultura di Ronchi dei Legionari. "Le associazioni sono dei partners indispensabili per la nostra amministrazione: formulano proposte progettuali finalizzate a promuovere inclusione e coesione sociale, e a fornire servizi alla cittadinanza con particolare attenzione alle fasce più deboli".