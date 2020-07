Leali delle Notizie presenta Crimini a Nord Est

Mercoledì 22 luglio, alle 21 in piazzetta Francesco Giuseppe a Ronchi dei Legionari, l'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione culturale Leali delle Notizie, nell’ambito di ‘’Aspettando il Festival’’ propongono la presentazione del libro 'Crimini a Nord Est' (Editori Laterza, 2020) di Luana de Francisco e Ugo Dinello.

Dialogherà con gli autori il giornalista e scrittore Roberto Covaz.



Un’indagine giornalistica accuratissima e aggiornata svela le trame che la criminalità organizzata – italiana e straniera – ha tessuto nel Nord-Est italiano.



Mentre la crisi economica svuota i capannoni industriali che ne costellano il paesaggio, ampie aree economiche del Nord-Est si scoprono governate dalla criminalità organizzata, che gestisce i business più redditizi, dal turismo nel centro storico di Venezia all’agroalimentare, per non nominare gli affari tradizionali di chi opera nell’illecito: dalla droga alla prostituzione. Nel frattempo, i capannoni si stanno riempendo di nuovo, e questa volta sono stivati di rifiuti tossico-nocivi.



Luana de Francisco e Ugo Dinello conducono una rigorosa inchiesta dando la parola agli specialisti delle forze dell’ordine, svelando le nuove rotte del crimine organizzato, raccontando le connivenze dell’area grigia, e, da ultimo, proponendo alcune soluzioni perché il cancro non dilaghi: il crimine organizzato può essere battuto e anche il Nord-Est può fare la sua parte nella lotta per la legalità.