Leali delle Notizie sceglie il suo nuovo direttivo

Dopo due anni torna l’assemblea generale dei soci di Leali delle Notizie in presenza, nella sede dell’associazione in Piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari.

La prima convocazione si terrà domenica 14 novembre alle 23. L’assemblea si riunirà eventualmente in seconda convocazione lunedì 15 novembre alle 18.

I soci saranno chiamati a partecipare per eleggere il nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’associazione dal 2022 al 2024. Ci saranno poi anche le elezioni del presidente e del segretario dell’assemblea. Si discuterà sulle attività e il futuro di Leali delle Notizie, che sta organizzando per giugno 2022 l’VIII edizione del Festival del Giornalismo e la V edizione del premio in memoria di Daphne Caruana Galizia.

L’associazione avrà bisogno della partecipazione di tutti i soci per nominare un direttivo solido, capace di portare avanti le numerose attività culturali dell’associazione, che puntano a difendere la libertà di stampa e di espressione, a lottare per un’informazione di qualità e a valorizzare il territorio con conferenze, presentazioni letterarie ed esposizioni artistiche con ospiti locali, nazionali e internazionali.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa 2021 potranno presentare la propria candidatura al consiglio direttivo entro e non oltre il 12 novembre, mandando una mail a info@lealidellenotizie.it.