Lectio magistralis di Paolo Rumiz a Librinfesta

Ronchi dei Legionari macina cultura. Mercoledì 6 aprilesi apre la sesta edizione di Librinfesta, mentre giovedì 7 e venerdì 8 la biblioteca comunale Sandro Pertini e l'assessorato comunale alla cultura propongono altri due appuntamenti con 'Primavera in arte'.



Sarà il palatenda allestito in piazzale Martiri delle Foibe, mercoledì 6 aprile, alle 20.30, ad ospitare il primo, grande ospite di Librinfesta: una “lectio magistralis” di Paolo Rumiz. Nel suo “Canto per l'Europa” l'autore scrive un poema che ricorda le sonorità de “La cotogna di Istanbul”, ma al tempo stesso, nel richiamare il mito della fondazione del nostro continente, si interroga sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e sulle sue lacerazioni: in un dittico ideale con “Il filo infinito”. Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti. La ragazza si chiama Evropa.



Da quel momento la leggenda della principessa fenicia rapita sulla costa del Libano da Giove trasformatosi in toro si intreccia con gli eventi del Mediterraneo di oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa. Paolo Rumiz è scrittore e giornalista triestino, inviato speciale de Il Piccolo ed editorialista de La Repubblica. Esperto del tema delle identità in Italia e in Europa, dal 1986 segue gli eventi dell’area balcanico-danubiana. A Rumiz è stata dedicata l'edizione 2021 del Dedica Festival. Ma già al mattino, dalle 10 alle 12, i lettori volontari offriranno al pubblico pillole di letteratura, in aree aperte al pubblico e ben visibili della città. Giovedì 7, alle 20.30, nella chiesa di San Lorenzo, ecco approdare “La via verso il calvario”, sacra rappresentazione su un'idea di Fulvio Turissini.Protagonista il coro Egidio Fant di San Daniele del Friuli, con testi di Michel Quoist letti da Chiaretta Leonarduzzi, direttore e pianista Fulvio Turissini. La Sacra Rappresentazione ideata da Turissini, nella quale saranno raccolte musiche di Bach, Caccini, Mozart, Liszt, Rachmaninov, Prokofiev, Deàkbàrdos, Williams e dello stesso compositore friulano, è stata costruita attorno ai testi dello scrittore francese Michel Quoist. Venerdì 8 aprile, all'auditorium comunale, inizio alle 20.30, torna il teatro con “Un secolo sconfinato”, testi di Romeo Pigna, con Giorgio Monte, voce narrante e Gianni Fassetta, fisarmonicista “Un secolo sconfinato” è frutto dell’esperienza maturata dall’autore sui temi migratori. La narrazione, alternata a momenti musicali accompagnati da foto storiche, ci accompagnerà lungo il tormentato Novecento della nostra regione di frontiera, che aggiunse alle cospicue migrazioni economiche, impressionanti movimenti di massa delle popolazioni civili.