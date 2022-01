Leda Santarossa per Storia di donne del Friuli Venezia Giulia

Il Progetto “Iniziamo da noi. Storia di donne della regione Friuli Venezia Giulia ” è stato avviato nel 2020 dal Gruppo di lavoro “Azioni Positive, Progetti, Cultura e Linguaggi” della Commissione regionale per le pari opportunità, con lo scopo di valorizzare profili di Donne della regione che hanno rivestito ruoli importanti, esempi positivi del “femminile” in ambito sociale, politico e culturale.

Martedì 25 e giovedì 27 gennaio si terrà un webinar durante il quale la Commissione regionale presenterà i profili delle donne che sono state selezionate per questo secondo appuntamento, indicate dalle Associazioni e Comuni del territorio.

La sua direzione dell’Istituto era diventata, nell’ambiente scolastico, punto di riferimento provinciale e regionale: si guardava alla sua figura di Preside come esempio concreto da seguire, come partner privilegiata in progetti di ampio respiro, come persona affidabile come ospite atteso nei convegni specializzati, come docente preparata nella formazione dei futuri insegnanti.