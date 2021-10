Legalità, don Luigi Ciotti a Codroipo

Mercoledì 13 ottobre, alle ore 20,00 nell’Auditorium di Codroipo, don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Sbele e di Libera, impegnato da sempre per la legalità e il progresso, incontra il volontariato del Medio Friuli.

(Entrata solo su prenotazione telefonando al n 3389245832, muniti di green pass e di mascherina).



L’incontro, voluto fortemente dal Coordinamento Territoriale delle Associazioni del volontariato, sarà una occasione, con la presenza di don Ciotti, per un approfondimento su questioni attualissime e che hanno implicazioni, ovviamente, anche sulla Comunità della nostra regione a partire dai recenti episodi di criminalità a stampo mafioso rilevati in fVG.



L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dal CTA (coordinamento territoriale del territorio) del Medio Friuli, presente con oltre cento associazioni iscritte all’apposito albo le quali possono contare su una moltitudine di volontari; sono presenti in molti settori dai servizi alla persona, alle problematiche ambientali, alla educazione alimentare, alla accoglienza e integrazione degli immigrati, all’aiuto alle famiglie bisognose, alla assistenza.



Rappresentano una straordinaria risorsa a disposizione delle Comunità locali, coprendo un deficit della organizzazione dello stato nella erogazione di diritti fondamentali ai cittadini.Legalità e sviluppo ecosostenibile sono elementi fortemente intrecciati: senza legalità non ce progresso sociale/civile/economico; senza uno sviluppo compatibile con l’equilibrio sul quale si regge la vita del pianeta e senza il superamento delle diseguaglianze non ce progresso e si alimentano fenomeni criminali. Il volontariato crede fermamente nell’impegno per realizzare questi obbiettivi e crede che sia interesse di tutta la Comunità partecipare alla loro realizzazione.