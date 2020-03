Leggere ai tempi del Coronavirus: 'Le gratitudini' di Delphine de Vigan

In questi giorni di reclusione forzata, causa emergenza Coronavirus, in cui molti di noi si trovano costretti tra le mura domestiche, è difficile consentire al tempo di scorrere senza annoiarci. Comprensibile! Uno dei consigli più condivisi è quello di approfittare di questo tempo 'libero' per leggere. Abbiamo chiesto al libraio udinese Remo Andrea Politeo della Libreria Moderna di via Cavour, a Udine, qualche consiglio letterario che vi dispenseremo nel corso di questi giorni di 'quarantena', per alleviare un po' il senso di solitudine o di noia e condividere con voi lettori il piacere della lettura.

"I miei consigli non saranno tanto 'pensati' quanto 'di cuore' - spiega Politeo -. Le prime letture che mi vengono in mente per affrontare questo momento così particolare e sospeso sono forse un po' consolatorie, anche se la letteratura non deve per forza assolvere quel compito, anzi. Ma tant'è.



E dunque il primo titolo che mi viene in mente è un romanzo recentissimo, '' (Einaudi) di. E' la storia di, un'anziana signora che sta progressivamente perdendo le parole. Proprio lei, che ha fatto delle parole il suo lavoro, essendo stata correttrice di bozze in una grande rivista per tutta la vita, si trova ora a dover affrontare una situazione nuova, cui non è preparata, con attimi di rabbia, sconforto, delusione. Ed è la storia di due altre persone che se ne prendono cura: Marie, che a suo tempo è stata 'salvata' proprio da Michka, e che adesso la considera quasi una seconda madre, anzi, la madre che non ha mai avuto. E di Jérôme, il giovane ortofonista che presta servizio nella casa di cura in cui l'anziana è appena arrivata, e che instaura con lei un rapporto non soltanto professionale. E' un romanzo che parla di cose importanti, e che lo fa con uno sguardo rarefatto e al tempo stesso precisissimo, in poche pagine dal respiro infinito. Parla di azioni che forse abbiamo un po' dimenticato, quali "rendere grazie" e prendersi cura", in cui si segue da vicino un'esperienza comune eppure spesso ignorata, vera, intensa ed emozionante. E' un libro che si legge in poche ore ma che lascia una sensazione di caldo conforto, e al quale si ritorna per trovare - forse - un senso ai nostri giorni, ai nostri rapporti, alla nostra vita".