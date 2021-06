Secondo appuntamento della rassegna "Leggere Dante con i nostri occhi", una staffetta di letture dantesche itineranti tra Latisana e Ronchis, curata da Massimo De Bortoli e organizzata dall'Assessorato alla Cultura - Biblioteca civica in partenariato con Comune di Ronchis, ISIS Mattei, UTE LBFO, Parrocchia, Pro Latisana; con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca TER.



I ragazzi dell'ISIS Mattei ci accompagneranno lungo il XXVI canto dell'Inferno per riscoprire in particolare la figura di Ulisse e il suo anelito alla conoscenza.

La lettura del canto, prevista per venerdì 18 giugno alle ore 18 nell'arena di Parco Gaspari, sarà preceduta dalla visita guidata al duomo e alla chiesa di S. Antonio a cura degli apprendisti ciceroni dell'ISIS Mattei. Inizio visita alle ore 17, ritrovo una decina di minuti prima nel piazzale del duomo. La visita sarà disponibile anche in inglese (su richiesta all'atto della prenotazione).



Seguirà un intervento musicale a cura della Scuola Comunale di Musica.

Attività gratuita, su prenotazione contattando la biblioteca (comunicare nome, cognome, cell. e mail di tutti i partecipanti).

Maggiori info sul sito web del Comune: https://www.comune.latisana.ud.it/biblioteca_e_cultura