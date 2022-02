LeggerMente, Alberto Cova presenta 'Non di solo sport'

Sarà Alberto Cova a inaugurare gli incontri del 2022 di LeggerMente venerdì 18 febbraio alle 21.00 presso il cinema Splendor a San Daniele del Friuli. Alberto Cova è l’unico atleta italiano capace di vincere la medaglia d'oro ai campionati europei, mondiali e olimpici. Ma è anche uno dei pochi atleti capace di raccontare che i sogni divengono realtà solo nella misura in cui si impara a conoscere sé stessi, attraverso la fatica, l'emozione e la leggerezza della vita.



"Ricominciamo - ha dichiarato Paolo Patui -. Con speranza, coraggio e prudenza (che non è paura); ricominciamo con un ospite che sarà una scoperta assolutamente unica, particolare, piena di intelligenza e riflessioni. Vi aspettiamo con l'affetto e la fiducia di sempre". Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione (tramite SMS o WhatsApp al numero +39 339 3697658 oppure e-mail, indicando recapito telefonico, a info@leggermente.it).



Una corsa campestre nel gelo e nella pioggia, una scarpa che affonda nel fango, un piede scalzo che grinta e forza di volontà spingono fino al traguardo. Comincia cosí, durante la sua prima gara quando è ancora un bambino, il sogno di Alberto Cova. Un sogno che passa attraverso scelte difficili, perseveranza, determinazione, istinto, emozioni, voglia di vincere. Migliaia di chilometri dopo, quella stessa grinta e volontà porteranno Cova – unico italiano nella storia del mezzofondo − sul podio europeo, mondiale e olimpico. Un’avventura straordinaria che diventa un percorso di scoperta interiore e di sfida ai propri limiti, in cui la mente diventa la principale alleata. Nel volume Con la testa e con il cuore, edito da Sperling & Kupfer (224 pp.17,90 €) e scritto assieme al giornalista Dario Ricci, Cova si racconta attraverso la penna di Dario Ricci, rivelando i pensieri dell’atleta ma anche le emozioni dell’uomo. Ne emerge un ritratto appassionante di un campione inimitabile dello sport italiano e mondiale, che ha saputo continuare a vincere anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo e che con la sua esperienza insegna ad affrontare e superare le difficoltà che incontriamo ogni giorno nella vita e sul lavoro."Le scarpe e la maglietta; l’allenamento e l’allenatore; le gare da fare e quelle da evitare, il momento giusto, i giusti compagni di squadra. Ogni scelta diventa essenziale, perché la differenza tra vittoria e sconfitta può essere in un centimetro, in un millesimo. Situazioni che ognuno di noi vive nella propria quotidianità. Ma scegliere è l’unica strada che abbiamo per crescere".Alberto Cova (Inverigo, 1958), dominatore nel mezzofondo, è stato campione europeo (1982), mondiale (1983) e olimpico (1984) sui 10.000 metri. Dario Ricci (Roma, 1973) è una delle voci dello sport più note di Radio24-IlSole24Ore. Conduce Olympia - Tutti i duelli tra gli dèi dello sport, con cui ha vinto lo Sport Media Pearl Award 2015, il premio «Carlo Monti» e l’Overtime Radio Festival 2017. Scrittore e saggista, ha pubblicato diversi volumi dedicati alla storia dello sport e ai suoi protagonisti.