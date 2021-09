LeggerMente diventa grande e festeggia i suoi primi 18 anni

La 18esima edizione di LeggerMente inizierà ufficialmente venerdì 8 ottobre. Si tratterà di una stagione davvero straordinaria, perché quest’anno LeggerMente compie 18 anni e festeggerà questo traguardo con ospiti eccezionali e letture indimenticabili. Le prime tre serate targate LeggerMente vedranno come ospiti Stefano Massini, drammaturgo, scrittore e oratore di vita tra gli autori più acclamati, i suoi romanzi sono stati tradotti in più di venti lingue, atteso venerdì 8, al cinema Splendor di San Daniele. Venerdì 29 ottobre, sempre alle 21, appuntamento con il pianoforte colorato e seducente di Rita Marcotulli accompagnerà una lettura intensa delle principali pagine di Scusate la polvere scritto da Paolo Patui. Angelo Floramo, sabato 13 novembre, allo Splendor, presenterà il suo ultimo romanzo, 'Come papaveri rossi'.

Come da prassi ormai consolidata è necessario prenotarsi tramite SMS o WhatsApp al numero +39 339 3697658 oppure e-mail a info@leggermente.it, allegando un recapito telefonico. Gli appuntamenti di LeggerMente si svolgeranno presso il Cinema Splendor a San Daniele del Friuli in via Ippolito Nievo, n. 8. Per accedere al Cinema Splendor sarà necessario il possesso del green pass.