LeggerMente raggiunge le sale cinematografiche

Grazie alla sinergia nata tra LeggerMente, Bottega Errante e le sale del progetto Circuito Cinema (Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Codroipo, Cormons, Maniago, San Daniele del Friuli, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo), il progetto Effetti collaterali ZERO ha trovato una propria distribuzione in sala.



Nei drammatici mesi della pandemia, da troppo tempo lontana dal suo pubblico, LeggerMente ha deciso di riprendere i contatti sebbene online e forma virtuale con tutti gli appassionati e gli amici della lettura. Da sempre l'associazione di San Daniele ha privilegiato un rapporto diretto e personale con il proprio pubblico, ma la situazione pandemica e il prolungarsi della sua possibile soluzione ha spinto gli organizzatori a costruire un apposito progetto dedicato e pensato per i propri soci, gli amici, ma anche per tutto il pubblico che vuole avvicinarsi o riscoprire il piacere della lettura. Così ha realizzato sei pillole in video girate all'interno dei locali della W.Meister, la libreria che storicamente collabora con LeggerMente in cui Angelo Floramo, Carlotta Del Bianco, Elena Commessatti, Manuela Malisano, Maurizio Mattiuzza e Paolo Patui, proporranno degli assaggi di lettura ed il commento di un libro a cui sono particolarmente legati, una sorta di proprio intimo personale libro del cuore. Video emotivi, intimi, affascinanti che si configurano anch'essi come un piccolo ma prezioso regalo che LeggerMente vuole proporre al proprio pubblico in virtù anche di una eccellente qualità di registrazione e di montaggio operata dagli stessi collaboratori dell’associazione.



. Per il mese di dicembre sono stati selezionati, tratto dal libro Premio Campiello nel 2017,, con, il nuovo film del visionario, e, dipremiato a Venezia. Circuito Cinema è un progetto ideato e realizzato da “Visioni d’Insieme”, un gruppo di enti e associazioni nato nel 2007 che coinvolge otto Comuni su tre province, e da oltre dieci anni persegue l’obiettivo di rivitalizzare le sale cinematografiche di comunità valorizzando il tessuto associativo che le anima. Grazie alla partnership con il Fondo Audiovisivo FVG e ALA - Associazione Lavoratori Audiovisivo FVG, il progetto prevede ogni mese un ciclo di proiezioni di film realizzati con il sostegno del Fondo, spesso alla presenza degli autori, per permettere al pubblico di conoscere le eccellenze della produzione “Made in FVG”.Oltre a essere una casa editrice, Bottega Errante è un’associazione culturale nata nel 2011, un territorio articolato che abbraccia e comprende le attività di direzione artistica di eventi e rassegne culturali, produzione e messa in scena di reading, organizzazione di laboratori.LeggerMente è un’associazione culturale che nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla lettura, invitandolo a esplorare il mondo che si cela dietro ai libri. Si propone di fare questo tramite i suoi appuntamenti periodici di rEsistenza letteraria, in cui un ospite più o meno conosciuto legge i suoi libri del cuore per raccontare sé stesso.