LeggerMente, reading letterario con Rita Marcotulli

Dopo la splendida serata con Stefano Massini che ha inaugurato la 18esima stagione di LeggerMente, un altro appuntamento di notevole spessore e interesse è pronto ad animare le serate della rassegna sandanielese.



Il palco dello Splendor infatti ospiterà un’artista d’eccezione, ovvero Rita Marcotulli, la signora del Jazz italiano, una pianista celebre a livello internazionale per la sua straordinaria creatività e per la sua musicalità inimitabile. Rita ha accettato ben volentieri di accompagnare con il suo pianoforte e le sue impareggiabili improvvisazioni le letture di alcune delle pagine più significative tratte da un libro che lei stessa ha molto amato e a cui si è affezionata: Scusate la polvere. Cimiteri sospiri e piccoli miracoli, edito da Botte Errante Edizioni in cui Paolo Patui ha voluto dare voce e vita a storie di persone scomparse, a sorrisi immortalatati sulle lapidi dei cimiteri, luoghi magici e per nulla tetri che sono la più straordinaria invenzione degli esseri umani per mantenere in vita la memoria di sé e di chi è passato su questa terra lasciandone un segno indelebile.



Il cimitero di Udine con le sue storie nascoste o celebri, silenziose o illustri è il punto di partenza per un viaggio attraverso altri luoghi di sepoltura sparsi nel mondo, piccoli o celebri, in cui un narratore svagato si riconcilia con il silenzio e la memoria grazie a uno strano e improbabile custode e a una studentessa lunatica e, solo all’apparenza, dalle tinte dark.Assieme all'autore leggeranno le delicate e intese pagine di questi libro Caterina Bernardi e Paolo Mutti, coordinati dalla regia di Carlotta Del Bianco. Rita Marcotulli dialogherà con loro creando con la sua musica atmosfere emozionanti e commoventi.L’appuntamento è previsto per venerdì 29 ottobre, ore 21.00, presso il Cinema Splendor di San Daniele. Dato il ritorno al 100% della capienza nei luoghi di cultura, saranno disponibili tutti i 200 posti presenti al Cinema Splendor. Per accedere all’evento è necessario il Green Pass e la prenotazione, che può essere effettuata tramite SMS/whatsapp al numero +39 339 3697658 oppure tramite mail all’indirizzo info@leggermente.it.Leggermente è possibile grazie al sostegno e al contributo del Comune di San Daniele, della Regione FVG, della Fondazione Friuli e all’amicizia e al sostengo di Friultrota, Bottega Errante Edizioni, Libreria W. Meister e Puntozero.