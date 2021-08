LeggiAMO 0-18 ad Aquileia con Lella Costa

Lunedì 30 agosto alle ore 20.30 in Piazza Capitolo ad Aquileia, sarà uno speciale reading tratto da “La Mappa Parlante di Aquileia” di Fondazione Radio Magica Onlus - una “mappa di comunità” in formato cartaceo e digitale, illustrata da illustrata da Sarolta Szulyovszky - con l’inconfondibile voce di Lella Costa, a chiudere la prima edizione della Summer School di LeggiAMO 0-18.



Imperatori, animali e persino statue prenderanno vita in un vivace spettacolo di live painting storytelling. L’attrice, sarà accompagnata dalle suggestive illustrazioni dal vivo di Paolo Cossi e dall’arpa di Luigina Feruglio. Sarà una vera e propria “diretta” con i personaggi che hanno creato e abitato il patrimonio archeologico, artistico, storico, culturale del sito Unesco di Aquileia, dall’epoca romana fino al Milite Ignoto. Presenteranno Elena Rocco, ricercatrice e ideatrice di Radio Magica, e Francesca Benvegnù, archeologa e consulente scientifica della Mappa Parlante.



Lo spettacolo, adatto a tutte le età e realizzato in collaborazione con il Comune di Aquileia, sarà aperto, a tutti, non solo agli iscritti alla Summer School LeggiAMO 0-18. La partecipazione è gratuita ma, in ottemperanza alle attuali normative, è necessaria la registrazione, al seguente link: https://bit.ly/leggiamofvg-lella-costaRicordiamo che all’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.Lo spettacolo sarà l’ultima fermata di un viaggio lungo un giorno: il viaggio di un immaginario metrò della lettura, che porterà ad Aquileia oltre un centinaio tra docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali, con l’obiettivo di aggiornare e sensibilizzare i principali attori della filiera regionale di promozione della lettura, rafforzando e ampliando la grande rete LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato la giornata con i partner il CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese, CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e Fondazione Radio Magica Onlus.La Summer School è realizzata con il patrocinio di A.N.C.I. Friuli FVG e del Comune di Aquileia e con la collaborazione della Direzione Regionale Musei del FVG, del Ministero dei Beni e delle Attività e del Turismo, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG, della Fondazione So.Co.Ba, di Aquileia Te Salvtat, di Turismo FVG, di Proloco Aquileia, della Protezione Civile FVG, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e della Zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia.