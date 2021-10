Leggiamo 0-18 incontra il Festival del Coraggio di Cervignano

LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, partecipa al Festival del Coraggio 2021 di Cervignano con quattro appuntamenti in calendario organizzati da BILL Biblioteca della Legalità e AIB FVG, partner del progetto regionale



Per BILL Biblioteca della Legalità sono previsti, nelle giornate di mercoledì 6 ottobre e giovedì 7 ottobre a partire dalle 9.00, degli incontri con le scuole di Cervignano, realizzati in collaborazione con la Biblioteca Civica “Giuseppe Zigaina”, uno dei presìdi di BILL Biblioteca della Legalità in Friuli Venezia Giulia. Obiettivo di BILL è diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura stimolando, come in questa occasione, l’incontro tra studenti e studentesse con libri e letture responsabili.



A cura di AIB FVG l’appuntamento formativo di mercoledì 6 ottobre alle 14:30 rivolto a bibliotecari, docenti, operatori culturali e lettori volontari che saranno coinvolti in un corso di aggiornamento bibliografico dal titolo “Scegliere è coraggio? Storie di piccoli e grandi incroci”. Il giorno seguente, alle ore 15 si rinnova la formazione, sempre a cura di AIB FVG, con l’incontro “Il coraggio di scegliere. La libertà di leggere. Bibliotecari contro la censura” L’AIB - Associazione Italiana Biblioteche sostiene in prima linea le azioni per la tutela dei diritti, contro i roghi di libri e il razzismo, per il diritto di informazione contri ogni censura. Per informazioni e prenotazioni scrivere a martina.contessi@aib.it.



Entrambe le iniziative sono organizzate dal “Festival del Coraggio” di Cervignano in collaborazione con LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha come partner il CCM Consorzio culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, Fondazione Radio Magica onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Associazione Culturale Pediatri e Ufficio Scolastico Regionale.