LeggiAMO 0-18 lancia il concorso 'Un libro da consigliare 2020'

Arriva alla sua tredicesima edizione il concorso “Un libro da consigliare”, che nell’ambito delle attività del progetto regionale di promozione alla lettura LeggiAMO 0-18 è indetto dal Sistema Bibliotecario BiblioGO! e capitanato dal Consorzio Culturale del Monfalconese.

Gli organizzatori del concorso avvisano bambini e ragazzi, ma anche insegnanti e scuole, di darsi da fare sin dai prossimi mesi estivi, perché si possono consegnare i propri elaborati e partecipare così al Concorso fino all’8 novembre 2020; la premiazione si svolgerà a dicembre.



Il concorso “Un libro da consigliare” coinvolge e mette in contatto tra loro bambini e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, rendendoli parte attiva nei consigli di lettura: l’auspicio è che in questo modo ogni ragazzo – con l’aiuto dei suoi coetanei – possa trovare lungo la sua strada i libri che fanno al caso suo, che possano coinvolgerlo, emozionarlo, arricchirlo.



Come funziona il concorso? I ragazzi del Friuli Venezia Giulia, dell’età delle scuole primarie di secondo grado e secondarie di primo grado (le medie e le superiori, per dirle “alla vecchia maniera”) sono invitati a scegliere un libro che li ha particolarmente colpiti e consigliarlo ai loro amici e compagni. Come? Ciascun ragazzo può scegliere di spiegare perché ha scelto di consigliare quel libro: attraverso un elaborato scritto, oppure creando un disegno, un fumetto o una breve graphic novel, o producendo un video, o componendo una canzone o ancora facendo una fotografia.Alcuni di questi lavori sono individuali, altri si possono fare in gruppo e i bambini e i ragazzi possono svolgere i loro lavori a casa, a scuola, in biblioteca, anche con la guida di genitori, docenti, bibliotecari.Gli elaborati con i consigli di lettura (in qualsiasi loro forma!) dovranno essere consegnati con diverse modalità (di persona, via mail, in chiavetta usb) alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioGO! entro l’8 novembre e verranno giudicati da una giuria di ragazzi (anch’essi tra gli 11 e i 18 anni); i numerosi premi in palio (buoni spesa in cinema, libri, materiali tecnologici) saranno consegnati nella cerimonia di premiazione che si terrà al Teatro Comunale di Monfalcone tra il 14 e il 18 dicembre 2020.I bambini e i ragazzi, ma anche i genitori, gli insegnanti, gli educatori e i bibliotecari che fossero interessati a partecipare o a coinvolgere i giovani figli, studenti o utenti in questa avventura trovano tutte le informazioni su www.unlibrodaconsigliare.it. Qui è possibile scaricare il regolamento e reperire tutti i riferimenti per l’invio degli elaborati.Con l’auspicio che l'allentarsi dell’epidemia del Covid 19 consenta nuovamente ai ragazzi di potersi confrontare e di collaborare – pur sempre in sicurezza - a questi progetti (non solo a casa, ma anche in biblioteca e - da settembre - di nuovo a scuola), “Un libro da consigliare” conferma la sua volontà di creare un circolo virtuoso di scambio di consigli di lettura che coinvolga i giovani in un contagioso ed energico passaparolaINFO: www.unlibrodaconsigliare.it - info@unlibrodaconsigliare.it