LeggiAMO 0-18 presenta il Manifesto dei valori

Venerdì 23 ottobre, in occasione della giornata regionale per la lettura Un Libro Lungo Un Giorno, quest’anno dedicata a Rodari, LeggiAMO, in compagnia di Chiara Carminati e Pia Valentinis, racconterà, tra lettura e disegno dal vivo, le sei parole del nuovo Manifesto “Leggiamo!”.

Appuntamento alle 11, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione a Trieste (e in diretta Facebook sulla pagina di LeggiAMO 0-18).



Quest’anno “Un Libro Lungo Un Giorno” - la Giornata Regionale per la Lettura (settima edizione) promossa da LeggiAMO 0-18 – verrà celebrata nella data del 23 ottobre (centesimo anniversario della nascita di Gianni Rodari) e sarà inaugurata a Trieste, con un evento molto speciale.



Alle 11, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia tutti i Partner del Progetto LeggiAMO 0-18 si riuniranno per presentare ufficialmente per la prima volta il proprio Manifesto di valori, che restituisce la mission e la visione del Progetto regionale LeggiAMO 0-18 e del lavoro collettivo quotidianamente condiviso dai Partner che ne fanno parte.



Il Manifesto distilla in sei parole i punti cardine del Progetto: le sei parole sono state declinate dalla scrittrice Chiara Carminati e accompagnate da un’illustrazione concepita ad hoc da Pia Valentinis. Saranno proprio le due “madrine” del Manifesto a raccontarlo, insieme ai Partner LeggiAMO, tra voce e immagini, nell’incontro del 23 ottobre, per celebrare la lettura come fondamentale piacere da condividere e come strumento imprescindibile per lo sviluppo relazionale e cognitivo di tutti, sin da piccolissimi, per la costruzione di una società migliore.L’incontro nel Palazzo della Regione sarà anche l’occasione per raccontare e dare il via alle centinaia di iniziative di “Un Libro Lungo Un Giorno” che come sempre coinvolgeranno tutto il territorio in eventi pubblici e privati, domestici e non, promuovendo, come da tradizione, per un giorno intero la lettura per tutti e con tutti. E proprio perché la dedica di quest’anno va al grande Gianni Rodari (che avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno proprio il 23 ottobre), LeggiAMO 0-18 propone di intitolare la giornata di Un Libro Lungo Un Giorno “Cento Cortili per Rodari”.Perché i cortili? Perché la dimensione del cortile è piccola e permette a tutti di incontrarsi in piccoli gruppi, in presenza e in completa sicurezza. Il numero di cento è un rimando simbolico all’anniversario rodariano, perché i cortili saranno sicuramente molti di più: sono tantissime, infatti, le iniziative che (come ogni anno) costelleranno la regione per l’intera giornata.Il 23 ottobre, dunque, tutti (ma proprio tutti!) sono invitati a creare un “cortile di lettura” a modo proprio: bambini, ragazzi, insegnanti, bibliotecari, librai, scuole; ma anche famiglie, negozi, professionisti, amministratori, politici, imprenditori, artisti, associazioni, cittadini di ogni tipo. Chiunque potrà leggere o raccontare un libro nel suo “cortile” come gli va: in forma privata o pubblica, ad alta o bassa voce, a lume di candela o sotto il sole, in compagnia o da solo, a casa propria o per la strada, a scuola, in treno o in ufficio.L'iniziativa "Cento Cortili per Rodari" è stata ufficialmente riconosciuta tra le più interessanti dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari, istituito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo.Per partecipare, basta iscriversi compilando il form su leggiamofvg.it, il nuovo sito del Progetto LeggiAMO 0-18! È qui che tutti possono anche scaricare la locandina personalizzabile con la grafica del progetto e altri materiali dedicati all’evento.L’evento del 23 ottobre presso il palazzo della Regione, per motivi di sicurezza legati al Covid 19, è aperto solo alla stampa e alle istituzioni. Sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di LeggiAMO 0-18.LeggiAMO 0-18 è il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore), Damatrà Onlus, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, AIB - FVG, ACP - Associazione Culturale Pediatri, CSB Onlus - Centro per la Salute del Bambino.