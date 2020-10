LeggiAMO 0-18 si racconta in un video

Il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, accoglie sul suo nuovo sito, www.leggiamofvg.it, un breve video che racconta, con le voci, i visi e le emozioni dei bambini e degli operatori coinvolti, l’esperienza delle attività proposte dal progetto LeggiAMO 0-18 e l’importanza di condividere il piacere della lettura.



Una raccolta breve e ricca di testimonianze spontanee, catturate direttamente di chi ha preso parte le tantissime attività del progetto e che restituisce l’entusiasmo e la profondità delle esperienze vissute.

Il video si può vedere sul sito di LeggiAMO 0-18, alla pagina https://leggiamofvg.it/chi-siamo/.



E sempre sul nuovo sito del progetto è possibile iscriversi e presentare la propria attività per “Aspettando Un Libro Lungo Un Giorno”, il calendario di appuntamenti (pubblici e privati) che sta accompagnando tutta la regione verso la Giornata Regionale della Lettura “Un Libro Lungo Un Giorno” che si terrà il prossimo 23 ottobre, giorno del 100esimo compleanno di Gianni Rodari (celebrato in tutto il Paese) e che quest’anno coinvolgerà simbolicamente 100 cortili su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, pubblici e privati, domestici e non.



La Giornata Regionale della Lettura si celebra da anni, ed è attesa come un vero e proprio rito: in quest’anno così particolare LeggiAMO 0-18 ha voluto renderla ancora più ricca con “Aspettando Un Libro Lungo Un Giorno”: è possibile sin da ora segnalare il proprio evento di “Aspettando” utilizzando i link presenti sulla pagina dedicata: https://leggiamofvg.it/eventi/aspettando-un-libro-lungo-un-giorno/.Da qui è possibile iscrivere la propria iniziativa nel calendario del sito, per renderla visibile a quante più persone; e ogni visitatore può scaricare una locandina personalizzabile con la grafica del progetto Un Libro Lungo Un Giorno per adattarla alle proprie attività di “Aspettando”.Nei prossimi giorni, da sabato 2 ottobre lungo tutta la settimana successiva, saranno tantissimi gli appuntamenti di “Aspettando Un Libro Lungo Un Giorno”: Damatrà propone, tra le altre, le attività di “Tribù in cortile” (a Lestizza, Medea, Travesio, Lignano, Grado, Rivignano, Ronchi Sedegliano), “Sul filo della storia” (Chions, San Martino al Tagliamento e Cordovado) e molte altre che andranno a riempire cortili, biblioteche e parchi; e ancora il “prof. Grammaticus” di Livio Vianello (Sesto al Reghena, Precenicco e Sagrado) e “Anche il chiodo ha una testa. Storia di scatole, cose e giocattoli” dell’Associazione 0432 (San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, Maniago). Tutti i dettagli, gli orari e le modalità di prenotazione degli appuntamenti sono sul sito www.leggiamofvg.it