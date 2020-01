Leonardo...Geologo e cartografo a Tolmezzo

Il Museo Carnico delle Arti popolari ‘Michele Gortani’ di Tolmezzo, da sempre particolarmente attivo e partecipe ai numerosi progetti promossi dalle istituzione presenti sul territorio, con molto piacere ha accettato la proposta di partenariato alla mostra ‘Il Friuli al tempo di Leonardo’, inaugurata Giovedì 19 dicembre 2019, presso l’edificio delle ex carceri del Castello di Gemona.

La mostra, visitabile sino al 22 marzo 2020, costituisce uno fra gli eventi promossi dal Comune di Gemona del Friuli, nell’ambito del progetto ‘Frammenti di Genio: Costruire e Reagire da Leonardo al Rinascimento in Friuli’, realizzato con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, delle Università di Chigaco, Udine e Trieste.

Nell’ambito delle manifestazioni previste a corollario, il Museo Carnico propone una serie di appuntamenti legati al tema di Leonardo e del Rinascimento in Friuli.

Il primo dal titolo ‘Leonardo...Geologo e cartografo 500 anni dopo senza dimenticare Michele Gortani’ è fissato per Sabato 18 Gennaio alle ore 18.00 presso il Centro Servizi Museali (adiacente il Museo). Interessante incontro con il Prof. Gian Battista Vai, dell’Università di Bologna, che ci porterà alla scoperta delle teorie geologiche individuate dal genio toscano, naturalmente senza dimenticare Michele Gortani geologo conosciuto a livello nazionale ed internazionale, autore nel 1952, del testo ‘Leonardo da Vinci e la geologia’.

La serata sarà introdotta e moderata da Daniele Macuglia dell’Univesità di Chicago,

responsabile scientifico del progetto di Gemona.

Seguirà il secondo appuntamento dal titolo ‘La Carnia alla fine del XV secolo’ fissato per Sabato 15 Febbraio con Gilberto Dell'Oste, una rassegna in cui si parlerà di vari aspetti sociali, politici, e culturali della nostra zona.

Infine il Museo Carnico, avvalendosi della preziosa collaborazione di Daniele Macuglia, intende organizzare una serie di incontri presso alcune scuole del territorio carnico, finalizzati alla conoscenza di Leonardo da Vinci, alla promozione della collezione museale, conservata nel seicentesco Palazzo Campeis e soprattutto alla condivisione dell’esperienza di un nostro concittadino in America.