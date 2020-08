Lettera a Zizì vince la XIX edizione del premio nazionale Salvatore Cerino

Racconta la Grande Guerra vissuta da un soldato la poesia “Lettera a Zizì” di Giuseppe Capoluongo, conosciuto come “Pino”. Origini napoletane, tanto che la poesia vincitrice è scritta in dialetto, ma udinese adottivo ormai da molti anni, Capoluongo ama la poesia fin da bambino. “Lettera a Zizì” nasce da un’idea del professor Vittorio Sutto – docente di lettere, giornalista e critico d’arte - che aveva scritto un racconto poi sceneggiato dal poeta assieme agli amici dell’oratorio della Parrocchia del Cristo e “nel farlo mi è nata l’idea di questa poesia – racconta l’autore – riferita alle vicissitudini di un soldato sul fronte italo-austriaco nei dintorni di Gorizia. E’ la lettera che questo soldato scrive alla zia descrivendo la dura vita del fronte e della battaglia e la condanna del fatto che questi soldati venivano mandati a morire con tanta leggerezza e senza tenere conto che alla fin fine si guadagnava ben poco”.

Ricordi della Grande Guerra vissuta in territorio friulano, una poesia che diventa una pagina di storia a poca distanza dal centenario ricorso per la Prima Guerra mondiale.

Dopo essersi aggiudicato il prestigioso premio, Capoluongo è pronto per la pubblicazione, in programma il prossimo 12 settembre, del libro “…Spifferi di Versi…”, un testo a puntate inframezzate da poesie “per incuriosire il lettore – spiega l’autore – in modo da continuare a leggere la poesia. Oggi la poesia non trova grande simpatia e la mia idea è quella creare un po’ di curiosità, appunto”. Con l’introduzione di Renata Capria D’Aronco, Presidente della sezione udinese dell’ Unesco, “…Spifferi di Versi…” narra l’ansia del suo autore, un’ansia curiosa di conoscenza.