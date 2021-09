Lettere di un padre alle figlie, ma con ironia

Se la memoria non è fallace, è stata la prima volta al Mittelfest di un esponente di un’arte ancora giudicata ‘minore’ in Italia: il fumetto. Anche se Leo Ortolani da decenni è campione di vendite coi suoi albi prima e le graphic novel poi. A partire da Rat-Man, inimitabile parodia dei supereroi che per vent’anni ha entusiasmato il pubblico ed è diventata così influente che anche un gigante come la Marvel ha iniziato a produrre film-blockbuster che ne riprendono il mix epico-demenziale. Di tutt’altro tono il romanzo grafico Due figlie e altri animali feroci, nel quale l’autore spinge sul personale la sua capacità di guardare alla società, sempre presente – magari tra le righe e dietro fulminanti battute – anche nei best-seller. Dal libro uscito per Sperling & Kupfer e nel 2019 riedito da Bao Publishing, Ortolani ha tratto lo spettacolo Due padri e altri animali feroci, un dialogo comico e sentimentale accompagnato dalle sue vignette e dalla chitarra di Giampaolo Bandini.

“E’ la storia di due genitori adottivi e la testimonianza di un’esperienza difficile e piena di sorprese - spiega Leo, che nel 2010 con la moglie Caterina ha adottato due bambine colombiane –. Per molti, il fatto di non riuscire ad avere figli viene vissuto come un limite: noi ci siamo accorti che ci sono tantissime famiglie che adottano figli di colori diversi. E’ un mondo nuovo, non semplice, in cui devi creare qualcosa per dare a questi bimbi la possibilità di costruire una nuova vita”.

Come si riesce a passare da ‘Rat-Man’ e le altre parodie a un tema così personale e delicato?

“E’ nato come libro a tutti gli effetti, con le mie lettere dalla Colombia scritte seguendo la corrente delle emozioni. Pensavo di lasciarlo alle figlie come ricordo per il periodo in cui ci siamo incontrati, ma il mio editor, Andrea Plazzi, ha suggerito che le memorie potessero diventare un libro. Ho aggiunto 45 tavole a fumetti e la storia è più leggera”.

E lo spettacolo com’è nato?

“Ho conosciuto Bandini, chitarrista classico di fama mondiale, proprio in Colombia: pure lui è un padre adottivo e di Parma come me. Siamo diventati amici e i nostri figli sono cresciuti assieme: ne è nato un percorso per raccontare al pubblico la nostra avventura”.

Senza mai dimenticare quel marchio di fabbrica che è l’ironia...

“E’ sempre stata la mia compagna di vita: è un modo di vedere le cose con occhio particolare, una lente distorta che ti permette di affrontare le cose in maniera più facile, anche se non sempre è quella giusta”.

Libri come questo riescono a far capire anche gli scettici che il fumetto non è ‘figlio di un Dio minore’?

“No, anche se dopo il lockdown c’è stato un aumento generale delle vendite, nel mio caso anche quelle in digitale. Oggi il fumetto sta proponendo tantissimo, ma le edicole stanno sparendo, in Italia come in America. Persino alla Marvel ormai seguono più i film che i fumetti, al punto che potrebbero essere eliminati con uno schiocco di dita, come farebbe Thanos! La spinta verso il romanzo a fumetti permette però una vetrina e nei momenti di crisi le idee nuove trovano una strada”.

Domanda per soli fans: ‘Rat-Man’ è proprio finito? La chiusura è stata un evento pari allo scioglimento dei Beatles...

“Io avevo sempre detto che si sarebbe chiusa, non mi interessava andare avanti senza il motore principale. Mi sono dedicato ad altri progetti con gli stessi personaggi, perché sono come attori e recitano anche in altre storie, magari ‘truccati’ da film western o astronauti...”.

C’è una vignetta di Rat-Man che è storica in Friuli: “Se non stai buono, lo zio ti porta a Udine!” Brutti ricordi, magari di naja?

“Ma no, è il suono della parola! Non ci sono mai venuto e Cividale è stata la mia ‘prima’ in Friuli”.