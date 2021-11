Letture ad alta voce a Monfalcone

Ripartono a Monfalcone le letture ad alta voce per i bambini dai 3 anni d’età e le loro famiglie, con l’obiettivo di condividere un’abitudine che rafforza la relazione adulto-bambino e sostiene lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

Si comincia lunedì 15 novembre 2021 alle 17.00 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca comunale (via Ceriani, 10).

Gli incontri si terranno ogni lunedì pomeriggio di novembre e dicembre in collaborazione con i Lettori in Cantiere, volontari della biblioteca di Monfalcone.

Non mancheranno inoltre appuntamenti speciali: il 6 e il 13 dicembre dopo le letture ci saranno dei laboratori artistici a tema natalizio per regalare a ogni bambino la gioia di creare con le proprie mani. Il 20 dicembre, invece, ci saranno due ospiti d’eccezione: Michele Budai e Nikla Panizon de “Il Giardino Musicale” proporranno “Quando le fiabe suonano”, un coinvolgente spettacolo di storie e musica.

Tutti gli incontri sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione. L’adulto accompagnatore dovrà essere munito di certificazione verde “Green Pass”.

Per qualsiasi informazione è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram della biblioteca, mentre per prenotare è sufficiente scrivere una mail a biblioteca@comune.monfalcone.go.it o telefonare ai numeri 0481 494385, 338 3772420 (anche WhatsApp).