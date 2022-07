Letture anche in vacanza con LeggiAmo 0-18

Con la “Festa del Punto Lettura” si è conclusa l’edizione 2022 di "Su e giù per le storie”, iniziativa che rientra in LeggiAMO 0-18 e che con le sue letture, giochi e laboratori ha animato dall’autunno 2021 il quartiere di Campagnuzza a Gorizia. Ma le novità per quest’estate non sono finite!

Quest’ultimo appuntamento è solo un breve arrivederci con le letture e le storie perché dal 4 luglio fino al 12 agosto sarà attivo “Un libro in vacanza”, un servizio di prestito di libri e albi illustrati, garantito dal Servizio delle Attività Educative e Scolastichedel Comune di Gorizia, che metterà a disposizione di ragazze e ragazzi, bambine e bambini e delle loro famiglie, un’ampia bibliografia di qualità, raccolta durante il progetto e dedicata alla fascia0-14 annila quale si aggiunge al cospiquo patrimonio della Biblioteca/Ludoteca comunale e della Dimensione 0-6 che hanno sede presso il Centro Lenassi.

Sono infatti più di 400 i volumi donati nell’ultimo anno da CSB - Centro per la Salute del Bambino, AIB - Associazione Italiana Biblioteche, Pordenonelegge e CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese. Il servizio sarà attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 presso il Centro Lenassi (via Vittorio Veneto 7). Per informazioni è possibile chiamare il numero 0481-383521 o scrivere una email a:educativi@comune.gorizia.it. Contemporaneamente sarà accessibile al primo piano per le famiglie con bambini/e tra i 6 mesi e i 4-5 anni lo spazio lettura “DIMENSIONE Zerosei” con i nuovi libri, alcuni ‘silenziosi’ o in altre lingue, per informazioni si può contattare lo 0481-383500.

“Possiamo dire che in questo anno di attività del progetto “Su e giù per le storie” siamo riuscite a coinvolgere buona parte del quartiere Campagnuzza, con appuntamenti molto seguiti e attesi dai residenti - commenta Barbara Vatta, referente del Centro per la Salute del Bambino per LeggiAMO 0-18 - educatrici e docenti delle scuole e dei servizi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze e le loro famiglie hanno potuto sperimentare il piacere della lettura e delle storie in contesti inusuali o più semplicemente in spazi pubblici, dove oltre alle letture, abbiamo proposto giochi e laboratori didattici. Aver raccolto così tanti libri e aver potuto offrire, grazie alla collaborazione con il Comune, un servizio di prestito gratuito è per noi un altro traguardo importante. Molte famiglie potranno beneficiare di numerosi volumi di qualità e continuare a leggere anche in vacanza insieme ai propri figli i loro libri del cuore”.

“Su e giù per le storie” e “Libri in vacanza” sono iniziative a cura di Damatrà Onlus e Centro per la Salute del Bambino, con la collaborazione del Comune di GoriziaServizio delle Attività Educative e Scolastichee dei programmi Nati per Leggere, Mammalingua e Un Villaggio per Crescere, oltre che con l’indispensabilesostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Per info e dettagli è possibile visitare il sito ufficiale di LeggiAMO 0-18 nella sezione dedicata a “Su e Giù per le Storie”.

L'iniziativa fa parte di LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.