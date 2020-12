Letture da ascoltare, tre storie per le feste

Videolettura a cura di Fabio Scaramucci, mercoledì 30 dicembre alle 15, in collaborazione con la Biblioteca di Pordenone. Registrazione, animazioni e montaggio a cura di Ortoteatro per l'appuntamento virtuale per il Natale a Pordenone.

La lettura è tratta da 'Un'eccezionale nevicata' di Richard Curtis (Ed. Gallucci, 2014).

Evviva! Finalmente ha nevicato e tanto anche! Danny non vede l'ora di arrivare a scuola per giocare con i suoi compagni ... e invece si ritrova da solo in classe con il maestro più severo in assoluto! Vuoi sapere come andrà a finire? Per scoprirlo guarda la videolettura preparata per te da Ortoteatro.

A partire da mercoledì 30 dicembre alle ore 15:00 sul sito della biblioteca, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Pordenone.