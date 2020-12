Letture da ascoltare

Per il mese di dicembre, la Biblioteca civica di Pordenone propone un calendario di videoletture per bambini di ogni età, sul sito della Biblioteca civica e sui canali social del Comune di Pordenone.

Dicembre è il mese dei regali e delle feste, in cui ci si ritrova con le persone care per scambiarsi gli auguri insieme a piccoli segni di affetto. Quest’anno è più difficile rispettare la tradizione, ma la Biblioteca civica non ha voluto disattendere le aspettative dei suoi piccoli utenti e ha pensato a qualcosa di speciale per loro. Ha preparato una serie di videoletture divertenti per i bambini di ogni età.

“L’emergenza sanitaria causata dal Covid19 – afferma l’Assessore alla Cultura Pietro Tropeano – ha comportato purtroppo una sospensione delle attività culturali in presenza. Abbiamo cercato comunque di mantenere vivo l’interesse per la lettura dei nostri utenti più giovani, abituati a frequentare la biblioteca e ad ascoltare le storie lette ad alta voce dalle bibliotecarie, e abbiamo predisposto un calendario di appuntamenti online di qualità”.

Si tratta di videoletture animate, realizzate dalle bibliotecarie della Sezione Ragazzi e dagli attori di Ortoteatro. Le prime raccontano le avventure di due amici speciali; la maialina Tina e l’elefante Reginald, e sono previste in uscita da venerdì 11 dicembre a venerdì 18 dicembre. Le altre ci faranno compagnia durante il periodo natalizio, il 23 e 30 dicembre, e il 5 gennaio prossimi. Le videoletture, che verranno pubblicate sul sito della Biblioteca, caricate sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune, rientrano nel programma di “Natale a Pordenone”.