Dopo il successo dello scorso inverno, tornano grazie all'inizitiva della biblioteca di Gradisca D'Isonzo, le letture della buonanotte con Le Fantastorie!



Lunedì 13 dicembre, alle 20:30, il primo appuntamento. Per parteciparvi è sufficiente inviare una mail a bibgradisca@ccm.it per ricevere il link tramite il quale collegarvi.



Dress code suggerito, un caldo pigiamino, pronti per la nanna non appena termina la lettura!