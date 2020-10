Letture in chiostro a Pordenone

Proseguiranno fino a venerdì 23 ottobre, ogni martedì e venerdì pomeriggio alle ore 17, nel chiostro della Biblioteca civica, le “Letture in chiostro – Un libro lungo un giorno 2020” a cura delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi. Si tratta di otto incontri organizzati dalla Biblioteca per aderire all'iniziativa “Un Libro Lungo Un Giorno 2020”, giornata regionale della lettura promossa dalla Regione Friuli Venezia GIulia, che si svolgerà nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020, e dedicata quest'anno al centenario di Gianni Rodari, proprio nel giorno della sua nascita. I festeggiamenti coinvolgono i cortili del territorio del Friuli Venezia Giulia, pubblici e privati, domestici e non, attraverso una serie di appuntamenti di lettura. Gli appuntamenti nel chiostro della biblioteca di Pordenone sono destinati ai bambini da 3 a 6 anni e hanno durata di circa mezz’ora. In caso di pioggia gli incontri si terranno negli spazi interni della Biblioteca. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria per un massimo di 5 bambini, accompagnati da un genitore. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0434 392971 (da martedì a sabato; dalle 15.00 alle 18.00) o inviare una e-mail all'indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it.