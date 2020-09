Letture in chiostro per i più piccoli a Pordenone

Sono ripresi gli appuntamenti con la lettura ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni a cura delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi di Pordenone.

Per rispettare le norme legate all’emergenza Covid-19, le letture non si terranno in Sezione Ragazzi, ma all’aperto, nel chiostro della biblioteca, il venerdì pomeriggio alle ore 17.00 e avranno durata di circa mezzora. In caso di pioggia gli incontri saranno annullati.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria e presenza massima di 5 bambini, accompagnati da un genitore.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica di Pordenone, telefono 0434 392971 (da martedì a sabato; dalle 15.00 alle 18.00), e-mail biblioteca@comune.pordenone.it .