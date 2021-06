Letture nei parchi, giardini e cortili a Pordenone per bambini e famiglie

Diavoli, draghi, orchi, ma anche principi, fate e giovani coraggiosi: sono questi i protagonisti delle fiabe popolari da Trieste al mondo dei Balcani, che, grazie all’iniziativa “Ogni Biblioteca è un’avventura. Storie da Trieste ai Balcani”, faranno trascorrere a bambini e famiglie qualche pomeriggio in compagnia di fantastiche narrazioni. Prende infatti il via lunedì 28 giugno, a Pordenone (con un’incursione anche a Cordenons), la proposta estiva di Thesis destinata ai bambini di tutte le età (ma anche agli adulti) nell’ambito delle iniziative all’aperto e sostenuta da Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. Un progetto ormai consolidato che presenta, in collaborazione con le biblioteche civiche delle due città, un nuovo ciclo di letture animate per far avvicinare i più piccoli al mondo narrativo e ai libri, attraverso incontri informali che diventano momenti di crescita culturale e di socialità.



“Ogni biblioteca è un’avventura”, grazie alla voce degli attori di, darà vita a una serie di storie diverse per ogni appuntamento, con l’intento di tracciare una geografia originale e divertente in più tappe, che, in vista del prossimo festival Dedica che avrà al centro Paolo Rumiz, punta decisamente verso Est.(tutti gli incontri saranno alle 17) nel cortile della biblioteca diconnel parco della biblioteca di via Pontinia “”;, nel giardino della biblioteca di via Vesalio “”;nel cortile della biblioteca di Torre “”., sempre alle 17, ci si sposta a Cordenons nel giardino del centro culturale Aldo Moro con le “” eper il gran finale, spettacolo serale di cantastorie di e con Fabio Scaramucci, alle 21, nel chiostro della Biblioteca di Pordenone, dal titolo “”, tratto da una delle più belle fiabe popolari friulane “”.