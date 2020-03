Letture sul Web con la Libreria Friuli e l'associazione Get Up

Da qualche giorno, la Libreria Friuli, assieme all'associazione Get Up, ha ideato una campagna molto semplice per far fronte a questi giorni di reclusione forzata causa Coronavirus.

"#CULTURAVIRALE è una finestra quotidiana di sollievo positivo ed educativo per tutti quei bambini e quelle bambine, quei ragazzi e quelle ragazze (e non solo) che sono costrette a rimanere a casa da settimane - spiegano -".



"Per noi è importante ricordare che se il virus non conosce barriere, la cultura e l'educazione neppure - è il motto degli organizzatori -! Seppur apparentemente inattivi, tutti i presidi culturali ed educativi, duramente colpiti nelle ultime 3 settimane, stanno continuando a progettare con fiducia e speranza (nel pieno rispetto delle regole) in attesa della vitale riapertura".

Di seguito riportiamo le regole e le indicazioni dell'iniziativa.

COSA FARE?. Se ti va:

1) segui i nostri appuntamenti quotidiani su:

- FACEBOOK: https://www.facebook.com/getupudine/ e https://www.facebook.com/libreria.friuli/

- INSTAGRAM: https://instagram.com/getupudine?igshid=1x46dbm0dimo e https://instagram.com/libreria_friuli_1971?igshid=l38ift3zcpde



2) se hai tempo, e qualora dovesse stuzzicarti l'idea, registra un video:

> di massimo 10 minuti

> inviacelo con un link wetransfer a getupstandup24@gmail.com assieme ad un commento e al logo della tua realtà/associazione di riferimento (dovessi averne una)



A breve i video verranno tutti pubblicati.