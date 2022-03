Lezioni di Storia al Teatro Nuovo, 'Il corpo divinizzato' di Maurizio Bettini

Continuano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine le Lezioni di Storia che vede protagonisti alcuni tra i migliori storici italiani in grado di presentare al meglio, sia sotto il profilo scientifico che sotto quello della capacità espressiva e della divulgazione, argomenti di grande fascino e suggestione.



Domenica 6 marzo alle ore 11.00, per la nuova serie di incontri dedicati alla Storia del corpo, Maurizio Bettini sarà autore dell’intervento “Il corpo divinizzato” per un viaggio sorprendente nella Roma antica.



Direttore del Centro Interuniversitario Antropologia e Mondo Antico dell’Università di Siena, Maurizio Bettini ha insegnato Filologia classica e Antropologia del mondo antico all’Università di Siena e all’Università di California, Berkeley. Collabora alla pagina culturale di “Repubblica”. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Il grande racconto dei miti classici, (Bologna 2017), Homo sum. Essere "umani" nel mondo antico, (Torino 2019), Hai sbagliato foresta. Il furore dell’identità, (Bologna 2020). Per Laterza ha curato i volumi La maschera, il doppio e il ritratto (1992) e Lo straniero ovvero l'identità culturale a confronto (1992), Maschile / femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche, (1993).



Il ciclo Lezioni di Storia ‘Storia del Corpo’ è ideato dagli Editori Laterza e organizzato in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e con la media partnership del “Messaggero Veneto”.



Le lezioni si possono acquistare su www.vivaticket.it e agli sportelli della biglietteria del Teatro (via Trento 4, Udine) dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. La domenica dell’evento la biglietteria aprirà alle ore 9.30.