Lezioni di Storia al Teatrone: la morale borghese da Madame Bovary

Riprendono domenica 9 febbraio 2020 alle ore 11.00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine le fortunatissime Lezioni di Storia realizzate in collaborazione tra la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine ed Editori Laterza.



La serie, intitolata Romanzi nel Tempo e partita con numeri da record lo scorso ottobre, pone al centro degli incontri sette capisaldi della letteratura mondiale moderna e contemporanea per trattare argomenti e tematiche più vasti.



Domenica 9 febbraio l’appuntamento sarà con il professor Alberto Mario Banti, docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa, che dedicherà il suo intervento al capolavoro di Gustave Flaubert, Madame Bovary. Alla sua pubblicazione, nel 1856, il romanzo fu ritenuto scandaloso per i tradimenti perpetrati dalla protagonista, la giovane e annoiata Emma, e per la spietatezza con cui erano ritratti i costumi e le ipocrisie della provincia francese. Per raccontare Bovary, tuttavia, Flaubert non andò molto lontano dalla realtà: la vicenda fu infatti ispirata a fatti di cronaca molto noti al tempo, di cui si resero protagonisti l’ufficiale sanitario Eugène Delamare, ex allievo del padre dello scrittore, e la moglie Delphine, sposata in seconde nozze. Nonostante un processo (poi vinto), il romanzo divenne in breve tempo un caso letterario, segno dell’enorme interesse subito dimostrato dal pubblico. Figura emblematica della condizione femminile del tempo, quando le donne erano escluse dalla cultura, dall’istruzione, dal lavoro e conducevano un’esistenza frustrante, il controverso e irrequieto personaggio di Madame Bovary sarà il punto di partenza per disegnare un ritratto della morale borghese e del significato di essere donna nell’Ottocento.



Biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine aperta dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 9 febbraio 2020 sportelli aperti dalle ore 9.30. L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e, anche alla Libreria Feltrinelli di Udine (Via Canciani), il venerdì mattina dalle 9.30 alle 13.00. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Biglietto unico: 8 euro.