Liana De Luca, la poetessa di Zara

Liana De Luca è stata una straordinaria figura di poetessa, saggista e scrittrice molto versatile che ha risieduto per molti anni a Bergamo e a Torino, ma le sue radici affondano nell'ex Jugoslavia, essendo nata a Zara. Quando la zona B è passata alla Iugoslavia la sua famiglia è rientrata in Italia con gli altri profughi e si è trasferita a Bergamo.



Laureata in Lettere, insegna agli Istituti Superiori e scrive poesie. In una lirica dedicata al marito la poetessa afferma: "Sono venuta / dalle isole a scogliera/ oltre l’azzurro del mare/ ti ho portato/ il ricordo di luna e di salsedine/ desiderio di grano e di calore/ solitudine e amore/ sento il richiamo delle mie due patrie/ come la rondine/ che ha fatto il nido sopra il tuo balcone/ per questa nostra estate".

Ha scritto numerosi saggi critici Itinerari dannunziani e studi approfonditi su Giuseppe Parini, Edgar Allan Poe, Tibullo, Torquato Tasso, William Blake, e il filosofo goriziano Carlo Michelstaedter.



Frequenta un affiatato gruppo di amici bergamaschi cultori della poesia con i quali istituisce un’associazione culturale: il Cenacolo Orobico. A Liana De Luca è attribuita la presidenza. Nel 1958 il sodalizio di poeti organizza il Premio Nazionale di Poesia “Bergamo e Provincia”, che avrà diverse edizioni e che attrarrà a Bergamo letterati di grande spessore, tra i quali Salvatore Quasimodo, Titta Rosa, Corrado Govoni, Carlo Bo, Giuliano Gramigna, Andrea Zanzotto. La poetessa opera intensamente anche nella Commissione Cultura del Circolo Artistico Bergamasco promuovendo interessanti iniziative poetico/letterarie. A seguito di un funesto incidente stradale, il 5 gennaio 1963 il marito Ubaldo Riva muore lasciando Liana De Luca repentinamente vedova. Di questo periodo VIII Casa, I Miti inalienabili, Il cuore disadattato, Che senso ha. Negli anni Settanta lascia Bergamo per Torino, pur mantenendo stabili relazioni con la città e con i suoi numerosi amici bergamaschi.A Torino pubblica Graffiti con prefazione di Mario Soldati, Mediterranee e Luoghi e tempi, introdotte da Giorgio Bárberi Squarotti. Seguono Unica Madre, La figlia dell’Olandese Volante, Il posto delle ciliegie, nel quale affronta il tema della morte e il dopo-morte in senso cristiano. Nel 2000 esce la raccolta antologica La Grata. Altre sillogi poetiche sono Mediterranee, Ragazze & Vecchiette, La margherita della protesi. Liana De Luca che, come tutti i poeti, immagina il vero e finge il verosimile, elabora vari racconti partoriti dalla propria fantasia per stimolare quella dei lettori. Nel settore della narrativa pubblica La sposa, Storia di Pia, Controfiabe e il romanzo La magnifica desolazione. Nel suo commento il critico Giorgio Bárberi Squarotti dice che «Il canto di Liana De Luca ha un’eco profonda, duratura, unisce memoria e futuro, paesaggio e sapienza del cuore, dolore e ironia». A Torino ha operato nell’ambito del Centro Pannunzio e della Casa editrice Genesi. Ha tenuto conferenze in varie prestigiose sedi.Il libro di Liana “Ubaldo Riva alpino poeta avvocato” ha fatto da cornice alla commemorazione ufficiale dell’avv. Riva nel 50° della scomparsa che si è tenuta a Bergamo nel 2013. Fra i numerosi premi conseguiti il “Pan­nunzio” per la narrativa, l’Utet, “Firenze 2000” per la poesia, “I Murazzi”, il “Premio Saturnio”, la “Laurea Apollinaris poetica” dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Liana De Luca si è spenta all’alba del 3 novembre 2018 nella sua casa di Torino ed è salita alla poesia dei cieli.