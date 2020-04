Librerie di Udine prese d'assalto

Librerie prese d'assalto, questa mattina, a Udine. In tanti sono passati alla Friuli di Udine a salutare i titolari e a fare compere, magari facendo una piccola deviazione lungo il percorso che quotidianamente li porta al lavoro, in centro. Sara Rosso, titolare della Friuli, intervistata da Daniele Paroni di Telefriuli, conferma che la riapertura è stata un successo.

"La risposta è stata eccezionale, molti sono passati andando al lavoro anche soltanto per dirci che gli siamo mancati. E' stato bellissimo, peccato per la mascherina che impediva di vedere i sorrisi che ci siamo scambiati".

Dopo un mese di serrande abbassate, qual è il genere che la clientela ha acquistato in questa prima mattinata di riapertura? "Il genere più scelto? I romanzi, credo per poter viaggiare con la fantasia. Difficoltà nel riaprire? Minime, perchè eravamo preparati avendo seguito i presidi che da clienti sono in uso per andare al supermercato o in edicola. Abbiamo immaginato come cambiare la libreria in base a questi criteri e ci siamo adeguati".

"Un consiglio di lettura? 'Il racconto dell'ancella' di Margaret Atwood, ambientato in futuro distopico in cui, come in questo periodo in cui tutti viviamo momenti di sacrificio, si trova qualcosa di simile. Molti parallelismi e per assurdo confortante".