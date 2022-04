Libri e autori in festa a Ronchi

Fino al 23 aprile, Ronchi dei Legionari organizza la sesta edizione di Librinfesta, una vera e propria celebrazione del libro e della lettura, con 10 autori che presenteranno i loro libri (quattro dei quali appena pubblicati), visite guidate e letture ad alta voce itineranti nel centro cittadino. Dopo l’anteprima con Paolo Rumiz, mercoledì 13 i lettori volontari offriranno al pubblico pillole di letteratura, martedì 19 Veit Heinichen presenterà Lontani parenti, mercoledì 20 Mirian Košuta la sua traduzione delle poesie di France Prešeren. E ancora: Alessandro Fullin con Nudo maschile in arancione e in giallo (giovedì 21), Angelo Floramo e Come papaveri rossi, Matteo Righetto con La stanza delle mele (venerdì 22) e nella giornata conclusiva gli incontri con Luigi Nacci, Marilù Oliva e Chiara Moscardelli e la lectio magistralis di Gad Lerner.