Libri e letture a domicilio con le librerie di Udine

L'emergenza Coronavirus ha improvvisamente imposto un cambio radicale delle nostre abitudini. Dal Governo viene chiesto grande senso di responsabilità e di evitare assembramenti e uscite non strettamente necessarie. Inevitabili le ripercussioni – pesanti, pensantissime – sulle attività commerciali.

Udine non è zona rossa e i negozi continuano a rimanere aperti, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento e igiene suggerite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri in vigore fino al 3 aprile prossimo, non senza difficoltà.

Ecco allora che in questi momenti difficili, in questa situazione surreale e molto seria, degna di un romanzo o di un film di fantascienza, le librerie di Udine hanno deciso di non abbandonare i clienti, anzi di solleticare la curiosità e di proporre le novità fresche di stampa o i grandi classici, ma anche manuali e saggi, insomma di tutto un po’, per allietare le giornate da trascorrere a casa.



Insomma,. Così la Libreria Friuli, di via dei Rizzani, e Libreria Moderna Udinese, di via Cavour, si sono attrezzate e offrono un servizio di. Un servizio veloce e sicuro, soprattutto dal punto di vista sanitario, che aiuta anche l’economia locale, messa a dura prova in questo giorni. Inoltre, a differenza delle anonime consegne a domicilio del principale concorrente delle librerie (Amazon), c'è anche l'immancabile simpatia dei librai udinesi che consegneranno i libri!Alla Libreria Friuli le novità non finiscono qui: per rimanere aggiornati consultare il profilo Facebook della libreria ( https://www.facebook.com/libreria.friuli/ ).Tutte aperte le librerie della città per chi vuole fare scorta di libri, in sicurezza e senza ressa!